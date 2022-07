Gaat u voor een eenmalige uitkering van uw groepsverzekering of voor een ‘win for life’?

Amper 1 op de 10 werknemers laat zijn groepsverzekering uitbetalen in stukjes. Op die manier krijgt u elke maand een extraatje boven op uw wettelijk pensioen. En dat levenslang. Toch kiest de overgrote meerderheid voor een eenmalige uitkering in plaats van die ‘win for life’.