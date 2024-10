Hoe royaal is het pensioen van een zelfstandige?

Formateur Bart De Wever (N-VA) heeft plannen om het aanvullend pensioen van zelfstandigen aantrekkelijker te maken, nadat de regering-De Croo het wettelijk pensioen al opgetrokken heeft. Maar is dat voldoende om later als zelfstandige een zorgeloos leven te hebben? We zetten alles op een rij.