Hoger loon levert ook meer wettelijk pensioen op

Veel werknemers krijgen eind januari een fors verbeterde loonfiche in de bus. De indexatie van de lonen voelt u niet alleen meteen in uw portefeuille, ze is ook goed nieuws voor het wettelijk pensioen dat u opbouwt. Voor de hogere lonen is het positieve effect zelfs nog groter, al wordt dat tenietgedaan door een negatieve impact op het aanvullend pensioen.