Vermijd een te hoge belasting op uw aanvullend pensioen

Uw aanvullend pensioen kan worden belast aan 10 procent, aan 16,5 procent of zelfs nog meer. Veel hangt af van wanneer u met pensioen gaat en tot wanneer u effectief actief was. In een recente omzendbrief verduidelijkt de FOD Financiën die laatste voorwaarde.