Verwar SWT niet met vervroegd pensioen

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is een vreemde regeling. Het ziet er op het eerste gezicht uit als een vorm van pensioen, maar dat is het niet. Het werd vaak de opvolger van het brugpensioen genoemd en daar liep de communicatie fout. Zoals de term zegt, is het een vorm van werkloosheid.

Het SWT is gericht op oudere werknemers. Volgens het algemene stelsel (cao nr.17) kan een werknemer in SWT gaan vanaf 62 jaar. Om in aanmerking te komen moet een werknemer voor 2022 een loopbaan van minstens 40 jaar als man en 38 jaar als vrouw hebben. Voor vrouwen komt er in de volgende jaren telkens een jaar bij, waardoor ze in 2024 ook bij een loopbaan van minstens 40 jaar uitkomen. Daarnaast zijn er afwijkende SWT-stelsels, waarin andere leeftijd- en beroepsvereisten gelden, zoals voor werknemers met een zwaar beroep of ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

De bedoeling van het SWT is oudere werknemers te beschermen als het werk hen te zwaar wordt of als hun werkgever een herstructurering doormaakt. De oudere werknemers worden dan ontslagen en krijgen boven op hun uitkering een toeslag van het bedrijf. Als ze nadien toch weer ergens aan de slag gaan, behouden ze die toeslag.

‘De bedrijfstoeslag is geen vast bedrag’, zegt Leen Van Lerberghe, juridisch adviseur bij de hr-specialist SD Worx. ‘Er is een wettelijk minimum: de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto referteloon is begrensd tot een brutoloon. Om een idee te geven over een doorsnee bedrijfstoeslag: voor voltijdse werknemers die in SWT gaan, gaat het om zo’n 480 euro bruto.’

Adder onder het gras

Tot hier klinkt het goed. Maar vaak zit er een adder onder het gras. SWT’ers moeten normaal gezien beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dat heet ‘aangepaste beschikbaarheid’ in het jargon. Als de arbeidsbemiddelaar VDAB u dan een arbeidsvoorstel doet, kunt u dat in feite niet weigeren.

In een aantal gevallen worden SWT’ers niet als werkzoekend beschouwd. Wie een beroepsverleden van 43 jaar kan bewijzen of in een zwaar beroep heeft gewerkt, kan een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid krijgen. Ook voor medische redenen is een vrijstelling mogelijk. ‘De SWT’er moet de vrijstelling aanvragen’, zegt Van Lerberghe. ‘Komt de SWT’er zijn verplichtingen niet na, dan riskeert hij een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen.’

België telde 18.817 SWT’ers met een vrijstelling in oktober. 10.885 SWT’ers moesten zich in die maand beschikbaar houden voor jobaanbiedingen.

Knelpuntberoepen

In de voorbije jaren ontstond soms de indruk dat je met pensioen was als je in SWT ging. De SWT’er moet zelf niet actief op zoek naar werk en het activeringsbeleid van de tewerkstellingsdiensten was vrij coulant. Echt gepord om weer aan het werk te gaan werd je niet.

Maar intussen werden de zaken aangescherpt. Voor heel wat SWT’ers is het hard ontwaken kort nadat ze met werken gestopt zijn, als de VDAB hen een job aanbiedt en hen verplicht daarvoor te solliciteren. Weigeren ze, dan volgt een sanctie. Het nieuwe elan past in het beleid van de Vlaamse regering om zo veel mogelijk werklozen te activeren. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft aan de VDAB gevraagd om expliciet te onderzoeken welke knelpuntberoepen interessant kunnen zijn voor een grote groep oudere werkzoekenden.

De Vlaamse regering betrekt bij de activering van ouderen ook externe partners die samen met de VDAB aan de slag gaan. Het is onder andere de bedoeling dat actief aan jobhunting wordt gedaan in opdracht van bedrijven.

Ongerustheid

Bij mensen die in SWT zitten, leidt de extra klemtoon op activering tot ongerustheid. De vakbond ABVV deed onlangs een enquête bij SWT’ers. Daaruit blijkt dat vier op de tien naderhand bekeken liever aan het werk waren gebleven. Volgens de vakbond ligt de focus alleen op ‘snel activeren’ en worden de oudere werklozen bestookt met voorstellen die niet bij hun profiel passen.

Voorheen zaten werknemers die in het SWT-systeem terechtkwamen in zekere zin ‘gevangen’ in dat stelsel tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Maar sinds begin 2019 is het mogelijk het statuut van SWT in te ruilen voor het vervroegd pensioen. Dat kan alleen als de werknemers voldoen aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen. Die overstap heeft voordelen maar ook nadelen.

Voordelen vervroegd pensioen

Een belangrijk voordeel is dat u als vervroegd gepensioneerde niet langer onder het werklozenstelsel valt. Dat betekent dat u zich niet meer beschikbaar moet houden voor de arbeidsmarkt en dat u dus geen jobvoorstellen van de VDAB meer krijgt.

Een ander voordeel is dat een gepensioneerde niet gebonden is door de beperkingen van het stelsel van werkloosheid. Een (vervroegd) gepensioneerde mag onbeperkt in het buitenland verblijven zonder het risico te lopen zijn pensioen te verliezen. Als SWT’er hebt u heel wat minder bewegingsvrijheid en riskeert u uw uitkering te verliezen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

‘De SWT’er moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er effectief verblijven’, zegt Van Lerberghe. ‘Hij mag maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Op een aantal uitzonderingen na geldt die verplichting ook voor SWT’ers met een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid.’

Wie vervroegd met pensioen gaat, mag ook tot een bedrag van 8.496 euro bijverdienen. En gepensioneerden mogen ongeremd vrijwilligerswerk doen, terwijl een SWT’er daarvoor toestemming moet vragen.

Nadelen

Het statuut van SWT’er ruilen voor het vervroegd pensioen heeft twee nadelen. Wie met vervoegd pensioen gaat, zal het alle jaren van zijn pensioen met een lager pensioen moeten stellen. Voor de berekening van het pensioen wordt rekening gehouden met het aantal loopbaanjaren. ‘De niet-gewerkte perioden als SWT’er tellen mee voor het pensioen, zolang er recht is op een werkloosheidsuitkering van de RVA’, verduidelijkt Van Lerberghe. ‘Een SWT’er ontvangt in principe een werkloosheidsuitkering tot de wettelijke pensioenleeftijd.’

Het tweede nadeel is dat uw groepsverzekering hoger belast wordt als u met vervroegd pensioen gaat. Wie in SWT is, kan zijn groepsverzekering pas verzilveren als hij met pensioen gaat.