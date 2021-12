'Vrouwen beschikken gemiddeld over een kleinere spaarpot dan mannen'

Bijna vier op de tien vrouwen met een spaarpot geven bovendien aan dat ze zich oncomfortabel voelen bij het niveau van spaargeld in het huishouden ten opzichte van 29 procent van de mannen. Het onderzoek had plaats bij bijna 1.000 personen tussen de 25 en 70 jaar oud die samen beslissen over hun financiën.

Volgens de Montpellier zijn er verschillende factoren die leiden tot een belangrijke handicap voor vrouwen als het om hun pensioen gaat: ze beleggen over het algemeen minder vaak, het bedrag dat ze investeren ligt lager en ze staan meer afkerig tegen risico’s dan mannen. Ook financiële educatie blijkt een bepalende factor: een op de drie vrouwen buist zichzelf hiervoor tegenover slechts 18 procent van de mannen.

Dat het gemiddeld niveau van de pensioenuitkeringen verschilt tussen mannen en vrouwen is al langer bekend. Cijfers van de FOD Pensioenen tonen aan dat vrouwelijke werkneemsters in ons land gemiddeld 370 euro minder wettelijk pensioen ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Bij de zelfstandigen is het verschil nog groter: vrouwen krijgen 427 euro pensioen minder uitgekeerd dan mannen. Het nieuwe onderzoek van de Montpellier toont nu aan dat de pensioenkloof nog wijder wordt als men kijkt naar het spaarpotje dat vrouwen naast hun pensioen opbouwen.

Vastgoed

In de ING-spaarenenquête werd bevraagd welke beleggingsvormen de respondenten zouden aanbevelen als zij iemand moesten adviseren over de beste langetermijnbelegging (10 jaar). De overgrote meerderheid van de respondenten, 39 procent, adviseert vastgoed als de beste investering. Opvallend is wel dat meer vrouwen (45 procent) dan mannen (33 procent) vastgoed als een goede investering zien. Deze keuze wordt, zo blijkt uit verschillende economische studies, vaak ingegeven door een perceptie van 'veiligheid' bij investeren in fysieke activa.

Anderzijds adviseren veel minder vrouwen dan mannen aandelen, 4 procent tegenover 9 procent van de mannen, gemengde fondsen (6 procent tegen 9 procent) of obligaties (3 procent tegen 6 procent) als een goede investering.

Pessimisme