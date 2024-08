10 vakantievragen aan Davina Simons: 'Strips van 'De Kiekeboes' inspireren me om wereld te ontdekken'

Topadvocate Davina Simons geeft op vakantie liever geld uit aan ervaringen dan aan grote luxe. 'In New York sliepen we in een brakke B&B. Wat maakt dat uit? Je bent daar toch alleen om te slapen en te douchen. Een helikoptervlucht boven de stad is me veel meer waard.'