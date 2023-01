Gebruik uw kredietkaart als verzekeringspolis

Nat en winderig, ideaal weer om uw zomervakantie vorm te geven. Als u uw zonnig vakantieverblijf boekt met uw kredietkaart gaat het geld pas na verloop van tijd van uw rekening. Maar uw Visa-kaart of Mastercard biedt nog voordelen. Veelal is er een annulatie- of een reisbijstandsverzekering aan gekoppeld.