Wat u moet weten als u straks op skivakantie vertrekt

De drang om deze winter te gaan skiën, is groot bij velen. Begrijpelijk, want vorige winter is het skiseizoen in duigen gevallen door de coronarestricties. Het goede nieuws is dat skiën in de Europese wintersportcentra op dit ogenblik kan. Wel moet u er rekening houden met coronamaatregelen.

Vrij rondlopen op de skipistes is er niet bij. Om van de skifaciliteiten gebruik te maken of een restaurant of een bar binnen te stappen, moet u bewijzen dat u gevaccineerd of genezen van covid bent of u zult een heel recente test moeten tonen. Het gaat dan niet om een sneltest maar een PCR- of antigeentest via de officiële kanalen. Op sommige plaatsen moeten zelfs gevaccineerden een negatieve test voorleggen die niet ouder is dan 24 uur.

Dat testen is een vervelende dagelijkse beslommering, maar normaal verloopt het vrij vlot. ‘In de meeste landen is dat absoluut geen probleem’, zegt Piet Demeyere, de woordvoerder van de reisorganisator TUI Belgium. ‘Ze zijn daarop voorzien. Als ze de skiërs willen overtuigen, moeten ze kunnen garanderen dat ze niet gebukt gaan onder een administratie die de helft van de skivakantie bederft.’ Dankzij het Europese coronapaspoort kunt u reizen in Europa. Maar de landen van de Unie behouden een grote beslissingsmacht. Ze kunnen reisbeperkingen opleggen aan toeristen en bezoekers, zoals een verplichte quarantaine voor inwoners van landen met een hoge besmettingsgraad.

U moet zich dus informeren over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om het land van uw skibestemming in te komen. Om verrassingen te vermijden gaat u het best ook na welke regels gelden om in het skioord van uw keuze de skiliften te nemen en van de andere accommodaties gebruik te maken.

FRANKRIJK

Frankrijk laat de coronaverplichtingen op de skipistes afhangen van het aantal besmettingen. Met de huidige 200 besmettingen per 100.000 inwoners moet u niet alleen in alle publieke binnenruimtes maar ook in de skiliften en wachtrijen een mondmasker dragen. Bovendien moet u naast uw skipas ook altijd uw coronabewijs, de zogenaamde pass sanitaire, bij de hand hebben. Het betreft een 3G-pas, waarbij de G staat voor gevaccineerd, genezen of getest. Kunt u aantonen dat een van de drie voor u opgaat, dan krijgt u toegang. Het coronabewijs is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.

De geldigheid van een negatieve test voor de pass sanitaire is sinds 29 november beperkt tot 24 uur. Voordien was een test nog goed voor 72 uur. Dat betekent dat voortaan een dagelijkse test vereist is. De kosten zijn voor de skiër.

Voor 65-plussers gelden extra coronaverplichtingen in Frankrijk.

Voor 65-plussers is de verplichting extra scherp gesteld. Sinds 15 december kunnen ze alleen een geldig coronabewijs krijgen als ze hun boosterprik hebben gekregen. Vanaf 15 januari geldt dat voor iedereen ouder dan 18 jaar.

OOSTENRIJK

Oostenrijk heeft op 12 december zijn lockdown opgeheven. Tot dan waren toeristische reizen naar het land niet mogelijk, omdat hotels en restaurants gesloten waren. Om skiliften te kunnen gebruiken en in een restaurant te eten moeten toeristen vanaf 12 jaar voldoen aan de 2G-regel. Dat wil zeggen dat ze gevaccineerd of genezen moeten zijn. Een test volstaat in Oostenrijk dus niet om een coronapas te krijgen.

Een vaccinatie met Johnson & Johnson is tot 3 januari geldig in Oostenrijk. Daarna is een boosterprik nodig.

De dubbele vaccinatie van Pfizer en Moderna is tot 1 februari 2022 geldig en een vaccinatie met Johnson & Johnson tot 3 januari. Daarna is een boosterprik nodig.

Toch liever annuleren? Als de coronamaatregelen in uw skigebied u te complex lijken, wil u uw geboekte reis misschien nog annuleren. Dat kan, maar reken er niet op dat de kosten gedekt worden door een annuleringsverzekering. Van zo’n verzekering kunt u gebruikmaken wegens ziekte, het overlijden van een naaste, een tweede zit, een ontslag, een nieuw arbeidscontract of aanzienlijke materiële schade aan uw woonplaats. Maar een annuleringsverzekering biedt geen dekking bij epidemieën. Als uw reis niet kan doorgaan of bemoeilijkt wordt door de coronapandemie, is dat dus niet gedekt. Zoals al aangestipt, valt een reis die niet kan doorgaan wegens ziekte normaal wel onder de annuleringsverzekering. U moet dan een doktersbriefje hebben dat bewijst dat u ziek bent. Als u in preventieve quarantaine moet en daardoor niet op reis kunt vertrekken, dekt de verzekering de annuleringskosten niet.

ZWITSERLAND

Op 26 november werd tijdelijk een strenge maatregel van kracht voor inwoners van verschillende landen - waaronder België - die Zwitserland in wilden. Ze moesten niet alleen een negatieve covidtest voorleggen, maar moesten meteen ook tien dagen in quarantaine.

Op 4 december werd de procedure gewijzigd. Er is geen sprake meer van quarantaine, maar er komt wel een strenger testbeleid. Bij het binnenkomen van Zwitserland moet u een negatieve test kunnen voorleggen en dan moet u zich na vier tot zeven dagen nogmaals laten testen. Die verplichting geldt ook voor wie gevaccineerd of genezen is. De testkosten zijn voor rekening van de toerist.

Bij het binnenkomen van Zwitserland moet u een negatieve test voorleggen en dan moet u zich na 4 tot 7 dagen nogmaals laten testen.

Om de skiliften te gebruiken moet u geen coronapas tonen, om op restaurant te gaan wel. Zwitserland maakt gebruik van de 3G-regel, wat betekent dat u gevaccineerd, genezen of getest moet zijn. Het mondmasker is verplicht in alle binnenruimten en in de skiliften.

ITALIË

De regels in de Italiaanse skigebieden zijn afhankelijk van de kleurcode van de regio. Op basis van het aantal besmettingen en de bezettingsgraad van de IC-afdelingen in de ziekenhuizen krijgt elke regio een kleur. In volgorde van ernst is dat wit, geel, oranje of rood.

Zodra een gebied rood kleurt, gaan de skiliften dicht. Voor oranje gebieden geldt sinds 6 december de 2G-regel. Dat betekent dat alleen volledig gevaccineerde of recent genezen mensen de Super Green Pass krijgen en van de liften mogen gebruikmaken. Minstens tot 15 januari hebt u die pas nodig om restaurants en bars te bezoeken.

In witte en gele gebieden geldt sinds 6 december de 3G-regel van de ‘gewone’ Green Pass. Los van de algemene regel kunnen gebieden nog eigen maatregelen nemen. Checken wat de vereisten zijn, is dus de boodschap.

DUITSLAND

Wie in Duitsland wil gaan skiën, moet een procedure doorlopen. Sinds 21 november is België voor Duitsland een hoogrisicogebied. Dat betekent dat u zich voor uw vertrek digitaal moet aanmelden via de ‘Einreiseanmeldung’ voor elk verblijf van meer dan 24 uur. U moet ook uw vaccinatiebewijs of uw herstelbewijs uploaden op de officiële site.

Niet-gevaccineerden en kinderen tot 12 jaar moeten eerst in quarantaine. Bij kinderen eindigt de quarantaine automatisch na vijf dagen. Volwassenen die niet gevaccineerd zijn, kunnen na vijf dagen de quarantaine verlaten als ze negatief testen.

De Duitse regering en de deelstaten spraken kort geleden af om in het hele land op veel plaatsen 2G of zelfs 2G-plus te laten gelden. In het geval van 2G-plus moeten gevaccineerden en mensen die genezen zijn ook een negatieve test voorleggen. Daardoor kunnen ongevaccineerden niet meer naar winkels gaan, behalve essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Ook sportevenementen en culturele bijeenkomsten moeten ze aan zich voorbij laten gaan.

Als u naar een skigebied gaat waar vanaf een bepaalde datum een derde prik nodig is, wordt het schipperen om daar tijdig aan te raken.

Het mag duidelijk zijn dat u ook niet veel meer kunt aanvangen in skigebieden als u niet gevaccineerd bent. Voor uw vertrek bekijkt u het best ook even de lokale regeling. In Duitsland worden de maatregelen per deelstaat afgeklopt en in bepaalde skigebieden kunnen extra maatregelen gelden.

In Feldberg in het Zwarte Woud geldt dit skiseizoen sowieso de 2G-plus-regel. U zult elke dag een negatieve coronatest moeten voorleggen als u van de skiliften gebruik wil maken. Wie al een boosterprik heeft gekregen, hoeft geen test meer te laten afnemen. Het voordeel van de strenge maatregel is dat skiërs geen mondmasker hoeven te dragen in de skilift of in het restaurant en dat ook geen afstandsregels gelden.