‘Met het geld van de staatsbon dat vrijkomt wil ik mijn kinderen financiële geletterdheid bijbrengen’

Lander Janssens (40) is commercieel directeur bij Kringwinkel. Hij stak vorig jaar in september 25.000 euro in de Belgische staatsbon. Dat geld komt volgende week vrij met een rente van een paar honderd euro. Met een deel van dat geld wil hij zijn kinderen leren omgaan met financiële producten en finfluencers.