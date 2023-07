Belegd vermogen in DBI-fondsen groeit boven 8 miljard euro

Het vermogen dat ondernemingen in ons land beleggen in de fiscaalvriendelijke DBI-fondsen is dit jaar opnieuw boven 8 miljard euro uitgestegen. De mogelijke afschaffing van het fiscaal gunststatuut heeft voorlopig weinig impact op het beleggersgedrag van de bedrijven.