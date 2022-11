Groene beleggingsfondsen investeren in meest vervuilende bedrijven

Aandelenfondsen die zich bij de beleggers voordoen als uiterst duurzaam en groen, investeren in de meest vervuilende bedrijven in de wereld. Dat blijkt uit de Great Green Investment Investigation, een onderzoek van journalisten in negen Europese landen, waaraan De Tijd meewerkte.