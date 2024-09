Staatsbonchat om 12 uur: onze experts beantwoorden al uw vragen

Hebt u een vraag over de staatsbon? Dinsdag 3 september om 12 uur houden we een chat over de fiscaal vriendelijke eenjarige staatsbon die woensdag vervalt. U krijgt de beste tips en inzichten van onze spaar- en beleggingsexperts.