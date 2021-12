Bieden onder gesloten omslag doet u zo

De prijzen van huizen stegen met 6,6 procent en die van appartementen met 4,9 procent in de eerste negen maanden van dit jaar. Vaak is er meer vraag dan aanbod. Daarom kiezen verkopers almaar vaker voor een bieding onder gesloten omslag. Dit moet u weten als u op die manier een woning wilt kopen.

Hoe werkt bieden onder omslag?

‘De formule wordt gebruikt als meerdere kandidaat-kopers de vraagprijs of een bedrag daarboven willen bieden’, zegt Pieter Allegaert, salesdirector bij Century21. ‘U kunt ook meteen zo te werk gaan, via een vanafprijs’, zegt Dorien Stevens, communicatieverantwoordelijke bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

Het huis komt eerst online in de vitrine tegen een instapprijs. Vaak ligt die aan de lage kant om kandidaten te lokken. Een kandidaat-koper kan op een kijkdag het huis bezoeken en tot een vooraf bepaalde dag bieden. Als de verkoper alle biedingen binnen heeft, kiest hij het beste bod uit.

Na het indienen van uw bod mag de verkoper u niet tegen andere bieders uitspelen, door u op de hoogte te brengen van wat andere kandidaten boden. Ook na het openen van de enveloppes mag de verkoper de bieders niet tegen elkaar uitspelen. Anders zou hij een openbare verkoop organiseren, wat niet toegestaan is. ‘Als onregelmatigheden worden vastgesteld, kan een benadeelde partij naar de rechter stappen om de verkoop nietig te laten verklaren. Dat kan leiden tot een dure en lange procedure’, waarschuwt Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be.

Er is geen wettelijk kader voor bieden onder omslag, alleen een advies van de CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen). Maar dat is niet juridisch bindend. Volgens dat advies dienen de biedingsvoorwaarden en de procedure transparant te zijn voor de kandidaat-kopers. De makelaar moet de exacte biedmodaliteiten vooraf duidelijk communiceren, zodat de kandidaat-kopers een gelijke kans maken bij het bieden. De verkoper kan ook andere voorwaarden preciseren. Hij kan bijvoorbeeld bepalen het goed te verkopen aan de hoogste bieder of een bod zonder opschortende voorwaarden te prefereren.

Tenslotte moet de verkoper garanderen dat de koper alle verplichte vastgoedinformatie (zoals over het EPC en de stedenbouwkundige info) over het huis meekrijgt. ‘Zoniet kan de kandidaat opwerpen dat hij onvolledig is geïnformeerd’, zegt Stevens.

Waar moet u op letten?

Omdat een bod altijd bindend is, gelden de basisregels. U moet vooraf nagaan wat u wil en kan bieden. ‘Doe alleen een bod als u het pand echt wil. En bied vooral een prijs die geen probleem kan vormen’, zegt Johan Krijgsman, de CEO van het makelaarskantoor ERA.

Denk aan opschortende voorwaarden, bijvoorbeeld dat de verkoop niet doorgaat als u geen lening krijgt. ‘Beperk uw bod ook in de tijd om te vermijden dat u er maanden later nog altijd door gebonden zou zijn’, adviseert Stevens.

Wint het hoogste bod?

Na de afgesproken biedperiode worden alle omslagen geopend en kiest de verkoper het beste bod uit. Hij heeft het recht geen enkel bod te aanvaarden als de biedingen niet binnen zijn verwachtingen vallen. Ook is hij vrij om te kiezen, het hoogste bod wint dus niet automatisch.

Een eigenaar kan een iets lager bod aanvaarden omdat hij sympathie heeft voor de bieder. ‘Als de geboden bedragen dicht bij elkaar liggen, kan de verkoper ook kiezen voor het bod zonder opschortende voorwaarden. Als verkoper heb je dan meer zekerheid dat de verkoop doorgaat’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen. Ook de beschikbaarheid van het pand kan een rol spelen. ‘Als de verkopers nog niet weten wanneer ze kunnen verhuizen, kunnen ze kiezen voor een koper die daarin flexibeler is’, zegt Allegaert.

Drijft bieden onder omslag de prijzen op?

De meningen lopen uiteen. ‘Verkopers proberen via de techniek de prijs te maximaliseren. Die heeft dus een prijsverhogend effect. Al kan ze alleen gebruikt worden als er genoeg vraag is naar het pand’, meent van Opstal. Allegaert beaamt: ‘Bij grote interesse bieden mensen vaak hun maximumbedrag om toch maar dat huis te bemachtigen. In de plaats van na te gaan wat de woning hen waard is.’

Andere experts wijzen erop dat ook de lage rente en corona een prijsverhogend effect hebben. ‘Bieden onder gesloten omslag is een van de vele factoren die de prijsstijgingen drijven. Maar niet de doorslaggevende’, stelt Thijs. Krijgsman sluit zich daarbij aan en stelt dat ‘de prijsstijgingen op de vastgoedmarkt eerder het gevolg zijn van een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod’. ‘Als er weinig vraag is, zal deze manier van verkopen de prijzen niet kunnen opdrijven.’

Mogelijk speelt ook een perceptieprobleem mee. ‘De panden die onder omslag verkocht worden, worden tegen een lagere prijs in de markt geplaatst om aandacht te trekken. Dat geeft bij hogere biedingen de verkeerde indruk dat ver boven de prijs is geboden’, zegt Sofie Spriet, de CEO van Dewaele Vastgoedgroep.

Hoe vaak komt het voor?

Precieze cijfers zijn er niet. Maar specialisten ervaren een sterke toename sinds covid. ‘Naar mijn aanvoelen gaat het nu om een derde van de vastgoedverkopen’, meent Allegaert. Dewaele werkt al twaalf jaar met bieden onder omslag en ziet ook een sterke toename. ‘De afgelopen jaren ging het om een zesde tot een vijfde van de verkopen. Sinds covid is dat zowat een derde geworden’, zegt Spriet. ERA gaat uit van 5 procent van de verkopen over het hele land. ‘Maar de cijfers zijn erg afhankelijk van de regio. De toename is veel sterker in regio’s met veel vraag, zoals de rand van Brussel en Antwerpen’, zegt Krijgsman.