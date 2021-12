Brusselse verhuurders moeten referentiehuurprijs vermelden

Als u een woning verhuurt, kunt u de huurprijs vrij bepalen. In het Brussels Gewest dreigt die vrijheid evenwel beknot te worden. Sinds begin deze maand moet in elke nieuwe huurovereenkomst voor een woning in Brussel een referentiehuurprijs vermeld worden. Het gaat om een prijsvork van de geldende huurprijzen in de buurt. Op die manier weet de huurder welke huurprijzen voor vergelijkbare panden gehanteerd worden.

Die richthuurprijs wordt bepaald aan de hand van het indicatieve rooster van huurprijzen - een systeem dat in ons land alleen in Brussel bestaat. Dat rooster, waarmee kandidaat-huurders en -verhuurders de referentiehuurprijs voor een huurwoning kunnen berekenen, bestaat al sinds 2018, maar kan in de vastgoedsector op weinig bijval rekenen.

‘Het huidige huurrooster reflecteert geenszins de actuele huurprijzen in Brussel’, zegt Katelijne D’Hauwers van de Verenigde Eigenaars. ‘Het is gebaseerd op de huurprijzen van 2017. We zijn vier jaar verder en de bedragen werden zelfs niet geïndexeerd.’ Het is wel de bedoeling van de Brusselse regering om de referentiehuurprijzen volgend jaar te actualiseren.

‘Ik heb net een schatting gedaan om een huurprijs te bepalen van een penthouse met twee slaapkamers en een terras van 30 vierkante meter’, zegt de Brusselse immomakelaar Clement Viegas (Myimmo). ‘De verhuurder wil er graag 980 euro voor krijgen. Ik ga uit van een huurprijs van 880 à 980 euro, maar volgens het rooster bedraagt de referentiehuurprijs voor het pand maar 550 à 650 euro.’

Het rooster houdt rekening met de ligging van het pand, maar niet met de grootte van het terras. Ook wordt niet gevraagd op welke verdieping een appartement of studio gelegen is.

Geen sancties

U riskeert geen sancties als u de prijsvork niet vermeldt. Als verhuurder bent u ook niet verplicht de referentiehuurprijs te vragen. Maar in de toekomst moet u wel kunnen rechtvaardigen waarom uw prijs de aanbevolen huurprijs overschrijdt. Dat is het gevolg van een ordonnantie die in oktober in het Brussels Parlement werd goedgekeurd.

Met die ordonnantie wil Brussel misbruik met huurprijzen tegengaan. Behalve het verplicht vermelden van de referentiehuurprijs in het huurcontract voorziet de ordonnantie ook in de oprichting van een paritaire huurcommissie. Die moet beoordelen of een huurprijs billijk is.

Gemiddeld betaalt u in Brussel 1.128 euro per maand om een appartement te huren. Dat blijkt uit de recentste huurbarometer van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen van afgelopen zomer. Drie jaar geleden was dat nog 1.015 euro. Duurdere gemeentes als Watermaal-Bosvoorde (1.458 euro), Sint-Pieters-Woluwe (1.333 euro) en Ukkel (1.294 euro) trekken de gemiddelde prijs op. In goedkopere gemeentes als Sint-Jans-Molenbeek (812 euro), Jette (807 euro) en Anderlecht (806 euro) ligt de gemiddelde huurprijs voor een appartement nog onder 1.000 euro.

Als een huurder vindt dat hij te veel betaalt, zal hij aan de (nog op te richten) paritaire huurcommissie een advies kunnen vragen. Met ‘te veel’ wordt een huurprijs bedoeld die 20 procent hoger ligt dan de referentieprijs. ‘Het indicatieve rooster met richthuurprijzen wordt dus een instrument om te beoordelen of de huurprijs al dan niet buitensporig is’, zegt D’Hauwers. En dat terwijl de berekening van de prijzen (momenteel) niet representatief is.

Bovendien zijn de criteria die een hogere huurprijs kunnen rechtvaardigen niet altijd objectief te beoordelen. ‘Wat voor de ene een meerwaarde is, is voor de andere een negatief element. Zo kan een appartement gelegen in de buurt van een school voor jonge ouders een voordeel zijn, terwijl dat eerder een minpunt is voor mensen die op zoek zijn naar rust’, zegt D’Hauwers.

Extra munitie

Het is ook niet zeker of de huurcommissie wel van de grond komt. De eigenaarsverenigingen hebben al laten weten geen medewerking te verlenen. ‘We vrezen dat de paritaire huurcommissie op termijn de rol van de vrederechter in huurgeschillen zal overnemen’, zegt D’Hauwers.

Eenzelfde geluid bij CIB Vlaanderen. ‘Hoewel het advies van de paritaire huurcommissie niet bindend is, hebben de Brusselse meerderheidspartijen benadrukt dat het een huurder extra munitie geeft voor een geschil bij de vrederechter, als de verhuurder zou weigeren de huurprijs aan te passen’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie bij CIB Vlaanderen.

CIB Vlaanderen ziet de ordonnantie als een eerste opstapje richting een bredere inmenging van de overheid in het bepalen van de huurprijs. ‘Daar heeft de huurmarkt absoluut geen baat bij. Integendeel, als men raakt aan het rendement van de verhuurders, riskeer je dat ze afhaken.’