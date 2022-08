Chinawatcher Michael Pettis: ‘We beleven het laatste jaar van China’s groeimodel’

Het groeimirakel is voorbij. ‘China heeft zijn groeimodel tot een ongezien extreem opgerekt’, zegt Chinawatcher Michael Pettis. Hij waarschuwde als een van de eersten voor de onhoudbare Chinese schuldenboom. Intussen zit de vastgoedsector in een diepe crisis. ‘De pijn is enorm, en we hebben het einde nog niet gezien.’