‘De muurtegels vonden we onder acht lagen behangpapier. Van de jaren 20 tot de jaren 90, elke tien jaar een nieuw behang’

Julie Loonen en Maarten de With kochten een statige art-nouveauwoning in Borgerhout. Zowel de voorgevel als sommige interieurelementen zijn beschermd erfgoed. ‘Dat heeft tot gevolg dat je niet zomaar om het even wat mag doen.’