Hoe gaat u het snelst van een energieverslindend huis naar een label A-woning?

Veel huiseigenaars zullen de komende jaren diep in de portefeuille moeten tasten om het epc-peil van hun woning te verbeteren. De eerste halte is het D-label, maar het ultieme streefdoel voor alle woningen is het label A. Tekst: Dirk Selleslagh