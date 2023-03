‘Huurinkomsten zijn een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen’

Als uw wettelijk pensioen onvoldoende is om rond te komen op uw oude dag, kunnen huurinkomsten een goede aanvulling zijn. Dat is de reden waarom Caroline Van Rompuy niet alleen de woning van haar moeder te huur zette, maar er nu ook over nadenkt om zelf te investeren in vastgoed als extraatje.