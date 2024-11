Indexstop voor energieverslindende woningen kan huurmarkt onder druk zetten

De Vlaamse regering wil dat huurwoningen met een slechte energiescore E of F niet meer geïndexeerd worden. Dat moet eigenaars stimuleren om te investeren in energieverbeterende renovaties. De verhuurdersvereniging Verenigde Eigenaars maakt zich zorgen over het plan en pleit voor renovatiebegeleiding en financiële ondersteuning.