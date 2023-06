'Overal lag duivenpoep, maar we zagen ook het potentieel van dit pand'

Onder het dak van de voormalige brouwerij Eylenbosch in Schepdaal wonen Moniek Delvou en haar man Johan Vlogaert in een ruime loft die uitkijkt over het glooiende Pajottenland. ‘Op heldere dagen zien we zelfs de lichtjes van de haven van Gent of de Sint-Romboutstoren in Mechelen.’