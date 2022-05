Rechtbank Brugge verplicht Koksijde belasting op tweede verblijf terug te betalen

De rechtbank van Brugge oordeelt dat Koksijde de gemeentebelasting moet terugbetalen die het een koppel met een tweede verblijf in de gemeente aanrekende. De uitspraak is een nieuwe trigger voor tweedeverblijvers die de belasting in hun gemeente willen contesteren.