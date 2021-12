Stijgt uw huurprijs met bijna 5 procent?

De Belgische inflatie is in november gestegen naar het hoogste peil sinds 2008. Dat kan zich laten voelen in de portemonnee van wie een huis of appartement huurt om er zelf te wonen. De eigenaar heeft wettelijk het recht om de huurprijs een keer per jaar te indexeren om zo gelijke tred te houden met de evolutie van de van de levensduurte, tenzij die mogelijkheid expliciet is uitgesloten in de schriftelijke huurovereenkomst.

De aanpassing van de huurprijs gebeurt op basis van de gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de prijsschommelingen van benzine, diesel, alcohol en tabak. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedroeg in november 4,81 procent, tegenover 3,48 procent in oktober en 2,29 procent in september.

Ongezien in 20 jaar

‘Een indexering van de huurprijs met bijna 5 procent hebben we de afgelopen 20 jaar niet gezien’, zegt Katelijne D’Hauwers, de directeur van Verenigde Eigenaars. ‘We merken dat veel verhuurders zo’n huurprijsverhoging heel hoog vinden. Ze willen een goede huurder niet verliezen en beperken de verhoging bijvoorbeeld tot de helft van wat wettelijk is toegelaten. Ze houden er rekening mee dat het vertrek van de huurder tot leegstand, makelaars- en opfrissingskosten kan leiden.’

De indexatie van de huurprijs gebeurt nooit automatisch: de verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen. ‘Dat kan met een gewone brief of mail. De geïndexeerde huurprijs moet betaald worden vanaf de maand waarin de vraag werd gesteld. Pas als de huurder dat niet doet, raden we een aangetekende brief aan’, zegt D’Hauwers.

‘Als een verhuurder niet de maximaal toegelaten indexering wil doorrekenen, vermeldt hij het best behalve de gevraagde indexatie ook het wettelijke maximum. Zo is de huurder op de hoogte van de indexevolutie en weet hij dat de verhuurder hem een cadeau doet.’

Verkeerdelijk wordt soms gedacht dat de indexering aan het begin van een nieuw jaar gebeurt. Het kan ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract. Opdat de indexering zou gelden vanaf 1 januari 2022, moet uw huurovereenkomst op 1 januari zijn ingegaan.

Let op, de datum van de inwerkingtreding valt niet altijd samen met de ondertekening van de overeenkomst. Werd een huurovereenkomst op 16 augustus 2021 ondertekend en kon de huurder vanaf 1 oktober 2021 zijn intrek nemen, dan kan de huurprijs ten vroegste vanaf 1 oktober 2022 geïndexeerd worden.

De formule voor de berekening van de geïndexeerde huurprijs is: de basishuurprijs x het nieuwe indexcijfer / de aanvangsindex. De basishuurprijs is de prijs vastgelegd in de huurovereenkomst, zonder de kosten en de lasten. De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de start (niet van de ondertekening) van de huurovereenkomst. De aanvangsindex verschilt naargelang het tijdstip waarop het huurcontract werd ondertekend. Voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019 is dat de gezondheidsindex van de maand die de inwerkingtreding van de overeenkomst voorafgaat. Voor oudere contracten telt de ondertekening van de huurovereenkomst.

Het indexcijfer van elke maand kunt u terugvinden op de website van het statistiekbureau Statbel (https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex).

‘De berekeningsformule blijft onveranderd als de verhuurder een jaar de indexering (gedeeltelijk) overslaat. Stel dat een verhuurder een jaar de huur met 15 euro kon verhogen maar dat niet deed, dan is hij 12 x 15 euro kwijt. Als hij bij een volgende indexering de huur met 20 euro mag verhogen, dan kan op dat moment de huurprijs met 35 euro omhoog’, zegt D’Hauwers.