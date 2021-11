Warmtenet als duurzame verwarming voor stedelingen

Europa streeft ernaar tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Vooral bij de verwarming van gebouwen is nog een enorme klimaatwinst te boeken. In Vlaanderen wordt het verwarmen met fossiele brandstoffen als stookolie en aardgas afgebouwd, en zullen we met zijn allen moeten overstappen op innovatieve verwarmingstechnologieën. Er loopt experimenteel onderzoek naar het potentieel van biogassen en groene waterstof, maar de concrete toepassingen zullen nog minstens een decennium op zich laten wachten.

33.500 Antwerpen wil tegen 2030 het equivalent van 33.500 woningen loskoppelen van fossiele brandstoffen en aansluiten op een warmtenet.

Met een geothermische warmtepomp kunt u nu al uw woning klimaatneutraal verwarmen. Maar zo’n warmtepomp is niet voor iedereen weggelegd. De technologie vergt een goed geïsoleerde woning, op het niveau van de huidige nieuwbouwnormen. Ook moet er voldoende buitenruimte zijn om een diepteboring te kunnen doen of, in het geval van een lucht- luchtwarmtepomp, om een buitenunit te plaatsen.

Warmtepompen zijn daardoor gemakkelijker te integreren in (nieuwbouw-) woningen in landelijk gebied en in verkavelingen met veel open ruimte, maar veel moeilijker in het hart van de stad.

Voor het verwarmen van gebouwen en woningen in de stad is het van belang groene energie te kunnen aanboren waarop bestaande gebouwen makkelijk kunnen aansluiten. Zo is de restwarmte van nabijgelegen bedrijven, die anders verloren zou gaan via schoorstenen en koeltorens, bijna even groen als de warmte die wordt opgewekt door geothermie. Enter de warmtenetten dus. Er zijn er al een 20-tal in Vlaanderen.

Een hele stad verwarmen

Zo’n warmtenet functioneert als een centraal verwarmingssysteem voor een hele wijk of zelfs een hele stad. De restwarmte geproduceerd door de industrie of andere bedrijven wordt aangesloten op een ondergronds netwerk van waterleidingen. Via een warmtewisselaar die zich in de aangesloten huizen bevindt, stroomt de warmte naar de bestaande verwarmingselementen (vloerverwarming of klassieke radiatoren). Daarnaast wordt ook de nodige energie geleverd voor sanitair warm water.

Als u op een warmtenet bent aangesloten, zult u niet meer betalen dan als u met een klassieke verwarmingsketel zou verwarmen. Björn Verdoodt Woordvoerder van Fluvius

Een van de steden met steile groene ambities is Antwerpen. De stad heeft een roadmap ontwikkeld voor een warmtenet dat zicht uitstrekt over de hele stad, van Linkeroever tot de Scheldekaaien en de zones langs de Ring. Het streefdoel is om tegen het voorjaar van 2022 de strategie vast te leggen en de aansluitbare locaties te bepalen. Die aansluitbaarheid hangt onder meer af van de aan te sluiten warmtevraag en de beschikbare ruimte onder de straten.

Tegen 2030 wil de stad het equivalent van 33.500 woningen loskoppelen van fossiele brandstoffen en aansluiten op een warmtenet. Dat vertegenwoordigt 10 procent van de totale warmtevraag. Tegen 2050 zou het om 200.000 gezinnen gaan.

‘Vandaag zijn 2.164 gezinnen aangesloten op dit warmtenet’, zegt Bart Martens, adviseur energie en leefmilieu van schepen Tom Meeuws (Vooruit). ‘Hun woningen maken deel uit van het pilootproject Nieuw Zuid, waar een volledig nieuwe stadswijk tot ontplooiing komt. De gebouwen in die wijk voldoen aan de strengste isolatienormen. Maar wat echt uniek is: aan de rand van de projectzone bevindt zich een ouder appartementsgebouw. Ook dat complex werd opgenomen in het pilootproject voor duurzame verwarming.’

Wat verandert er als uw flatgebouw of huis aangesloten wordt op een warmtenet?

In uw huiskamer verandert er in principe niets. De bestaande verwarmingselementen blijven hun werk doen. Dat kunnen klassieke radiatoren zijn. Maar ook vloerverwarming is mogelijk. In de voormalige stookruimte komt een warmteafgiftestation dat uw bestaande gasketel vervangt.

Wat met uw energiefactuur?

Verwarmt u via een warmtenet, dan betaalt u voor die warmte. Zoals u voordien voor gas betaalde. Wie de warmte levert, hangt af van net tot net. ‘Wij beheren ongeveer de helft van de warmtenetten en treden tijdelijk in een aantal gevallen ook als warmteleverancier op’, zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van de netbeheerder Fluvius.

Net zoals voor gas betaalt u voorschotten op basis van een geschat verbruik en krijgt u later, na het uitlezen van de meterstanden, een eindafrekening in de bus. Alleen wordt de prijs van de warmte niet bepaald op een markt (via vraag en aanbod), maar lokaal, door de warmtebron (bijvoorbeeld een bedrijf). ‘Als u wordt aangesloten op een warmtenet, zult u niet meer betalen om uw woning te verwarmen dan als u dat zou doen met een aardgasaansluiting’, zegt Verdoodt.

‘Het tarief dat u betaalt, bestaat uit drie componenten: de eenmalige aansluitkosten, een jaarlijks vastrecht voor het gebruik van de warmteafgifteset en een variabel tarief voor de verbruikte warmte. Een groot voordeel is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het reinigen van uw schoorsteen of het nazicht en onderhoud van uw gasketel. Ook reparaties en vervangingen die zich na verloop van tijd aandienen, vallen volledig weg.’

Kan elke gezinswoning of elk flatgebouw in de buurt van het warmtenet aangesloten worden?

‘Eerst en vooral is de locatie van uw woning belangrijk’, zegt Martens. ‘Daarbij komt dat een warmtenet optimaal presteert in goed geïsoleerde woningen. Hoe beter geïsoleerd, hoe meer gebouwen we met dezelfde bronnen kunnen verwarmen. Een klein percentage van ons patrimonium bestaat echter uit erfgoedwoningen en historische gebouwen, waar doorgedreven isolatie met respect voor de erfgoedregels niet altijd mogelijk is. Aansluiting op het warmtenet is dan vaak de enige mogelijkheid om deze alsnog fossielvrij te verwarmen.’

Waar gerenoveerd en beter geïsoleerd kan worden, zal de stad dat ook doen. Op Linkeroever werd het startschot gegeven voor de renovatiegolf die alle Antwerpse appartementen zuiniger moet maken. Momenteel zijn al 15 projecten opgestart, waarbij de stad ondersteuning geeft aan de eigenaars om hun appartementen energetisch te renoveren. Want wie renoveren zegt, zegt doorgaans ook diep in de buidel tasten.