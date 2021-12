Wat nu algemene vergadering over uw flatgebouw niet meer fysiek mag?

Wie eigenaar is van een appartement kent ze wel: de jaarlijkse algemene vergadering. Daar nemen mede-eigenaars beslissingen over de gemeenschappelijke delen in hun gebouw. Denk aan het onderhoud van de tuin, kleinere herstellingswerken of een grote renovatie van het dak of de gevel. Op zo’n bijeenkomst worden ook de rekeningen van het jaar voordien en de werkingsmiddelen voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd. Om maar te zeggen: de algemene vergadering is een belangrijk werkinstrument voor eigenaars van een appartement.

De syndicus speelt een centrale rol in het beheer van een mede-eigendom. Hij staat in voor het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering, die wettelijk verplicht is. Maar in coronatijden is het fysiek samenbrengen van veel mensen geen evidentie. Sinds vorige week mag het opnieuw niet meer. Dat komt omdat een algemene vergadering voortaan geldt als een private bijeenkomst en die mogen tijdelijk niet meer georganiseerd worden.

De makelaarsfederatie CIB Vlaanderen is niet te spreken over de beslissing. ‘Tijdens de hele coronacrisis is een algemene vergadering altijd als een professionele activiteit beschouwd. Waarom de overheid daar nu op terugkomt, is een raadsel.’

De makelaarsfederatie CIB Vlaanderen vraagt de soepelere schriftelijke besluitvorming opnieuw in te voeren.

Het is niet de eerste keer dat corona een impact heeft op algemene vergaderingen. Eind vorig jaar werkte de regering daarom een wettelijke omkadering uit. Mede-eigenaars kunnen sindsdien niet alleen fysiek of schriftelijk deelnemen aan de algemene vergadering, maar ook digitaal. Het kan dus via platformen als Zoom, Teams, Skype of Webex, als de bijeenroeping daarin voorziet.

Daarnaast maakte de regering het makkelijker om via een schriftelijke procedure te vergaderen en beslissingen te nemen. Zo’n schriftelijke vergadering behoorde eerder al tot de mogelijkheden, maar vereiste unanimiteit: alle mede-eigenaars moesten deelnemen en akkoord gaan om iets te kunnen doorvoeren. Die voorwaarde werd versoepeld, maar slechts tijdelijk (tot 30 september 2021).

‘Van januari tot juni konden we op die manier zo goed als alle algemene vergaderingen laten doorgaan’, zegt syndicus Peter Bonhomme, die aan de westkust zo’n 100 appartementsgebouwen in beheer heeft. ‘Beslissingen werden via schriftelijke weg genomen. Tijdens het proces organiseerden we een digitaal overlegmoment om een en ander toe te lichten en eventuele vragen van mede-eigenaars te beantwoorden. Mede-eigenaars die digitaal minder onderlegd waren, nodigden we op kantoor uit - met respect voor de coronamaatregelen - of gaven we telefonisch uitleg. Zo konden met zo veel mogelijk mede-eigenaars beslissingen worden genomen.’

Alleen nog digitaal

Die hybride meetings - deels digitaal, deels fysiek- zijn ook niet langer toegestaan. Een algemene vergadering mag alleen volledig digitaal doorgaan, staat in de lijst van meest gestelde vragen (FAQ) die de recente beslissingen van het Overlegcomité verduidelijken. ‘We begrijpen dat het niet meer aangewezen is tientallen mede-eigenaars in een zaal samen te zetten. Maar dat geen onderscheid wordt gemaakt met hybride vergaderingen ligt voor ons een stuk moeilijker’, zegt CIB Vlaanderen.

Schermvullende weergave ©AFP

Een volledig digitale vergadering is niet vanzelfsprekend, zegt Bonhomme. Zeker niet in grotere gebouwen met veel mede-eigenaars. ‘Ook zijn sommige mede-eigenaars digitaal niet mee, waardoor ze uit de boot vallen’, treedt syndicus Kelly Hendrix bij. Zij beheert zo’n 180 appartementsgebouwen in de brede rand rond Brussel en in Oost-Vlaanderen. ‘Vaak gaat het om mensen die wel elk jaar trouw de fysieke vergadering bijwonen.’

Als bij een eerste bijeenroeping onvoldoende mede-eigenaars opdagen, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, die wel beslissingen kan nemen ongeacht het aantal deelnemers. ‘Syndici rekenen voor zo’n nieuwe vergadering extra kosten aan. Het is heel zuur als we die moeten aanrekenen omdat op de eerste digitale bijeenkomst onvoldoende mede-eigenaars aanwezig zijn - mensen die er wel zouden zijn geweest als de vergadering fysiek was doorgegaan’, zegt Hendrix.

Uitstellen

Een uitstel van een algemene vergadering is mogelijk, maar de vraag is of dat praktisch haalbaar is.

Ook uitstel is mogelijk. ‘Als het niet mogelijk is de vergadering digitaal te organiseren, kan ze rechtsgeldig worden uitgesteld tot een datum waarop de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn’, staat in de FAQ. ‘Zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering mede-eigendom mogelijk maken, dient die zo vlug mogelijk georganiseerd te worden’, klinkt het.

De vraag is of dat praktisch haalbaar is. In het voorjaar vinden sowieso veel algemene vergaderingen plaats en zijn de agenda’s van syndici behoorlijk gevuld. Daar zouden de uitgestelde vergaderingen van de voorbije weken dan nog tussen moeten worden geschoven.

De syndici vrezen dat het beslissingsproces in appartementsgebouwen zal stokken, waardoor renovatieprojecten on hold komen te staan of beslissingen worden uitgesteld. ‘Ik heb binnenkort een algemene vergadering waar een aanpassing van de basisakte op de agenda staat, in het kader van de verkoop van een van de appartementen. Als die vergadering niet kan plaatsvinden, dreigt die verkoop in het gedrang te komen’, zegt Bonhomme.

Toch schriftelijk?