Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Gaat u deze zomer overstag en beslist u zich permanent in het buitenland te vestigen? Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor uw dagelijkse leven, maar ook voor uw portemonnee en vermogen. ‘Het is nooit ideaal grote transacties te doen in de periode vlak voor of net na een verhuis.’