Zo bouwt u een woning voor nu en uw oude dag

De meeste koppels bouwen wanneer ze jong zijn. Maar hoe meer de levensverwachting stijgt, hoe meer kans dat we ooit minder mobiel worden. In een worstcasescenario belandt u op uw oude dag misschien in een rolstoel.

Het is daarom aangewezen een nieuwbouwwoning flexibel in te richten. In de beginjaren moeten de plannen afgestemd zijn op een druk gezin - eerst met kinderen en later eventueel met kleinkinderen. Maar de woning moet knus en comfortabel blijven als u ooit alleen komt te staan en minder goed te been bent.

Welke zijn de basisprincipes van levenslang wonen? Klassiekers zijn het vermijden van niveauverschillen en in de mogelijkheid voorzien om ooit op het gelijkvloers te slapen. Daar komt meer bij kijken dan u denkt. Omdat een huis een duurzame investering is, is het een must om uw wensen en verwachtingen uitgebreid met een architect door te nemen.

Een overzicht van de belangrijkste vragen die u zich moet stellen. Aan welke (toekomstige) mobiele beperkingen wil u tegemoetkomen? Plant u die extra benedenruimte meteen, of ziet u het zitten om later extra ruwbouwwerken te doen om het gelijkvloers uit te breiden, als dat nodig blijkt?

Zijn de functies die u in de toekomst wenst - zoals een ruime inloopdouche op de benedenverdieping - wel te realiseren in de huidige indeling? Niet elke berging is zomaar om te vormen tot een badkamer voor 80-plussers. Hebt u de nodige leidingen laten leggen? Is er voldoende ruimte voor de draaicirkel van een rolstoel in uw toekomstige badkamer die nu nog dienstdoet als berging? Kunt u er ook een (instap)bad plaatsen?

Misschien wilt u uw woning helemaal niet aanpassen aan een rolstoel, maar wel aan een looprekje? Of overweegt u een lift, of de mogelijkheid om er later een te installeren? Dat kan een huis-, plateau- of een traplift zijn.

‘Een huislift is de meest praktische oplossing, maar ook de duurste’, zegt architecte Wendy Hoeven. Zij is een van de drijvende krachten achter Inclure Architecten en een ervaringsdeskundige als rolstoelgebruiker. Na een ongeval in 2013 werd ze minder mobiel. Korte afstanden kan ze met krukken afleggen, maar voor langere afstanden is ze aangewezen op een rolstoel.

‘Het goede nieuws is dat een huislift in de meeste huizen kan geplaatst worden, soms tegen alle verwachtingen in. In principe hebt u een vrije hoogte van 2,60 meter nodig op de hoogste verdieping. Maar bij lagere hoogtes is daar makkelijk een mouw aan te passen. Een uitwendige schacht op het dak kan een goede oplossing zijn.’ Reken voor een huislift op 15.000 à 28.000 euro, afhankelijk van het aantal verdiepingen dat die moet bereiken en de nodige ruwbouwwerken. Een traplift kost 5.000 à 10.000 euro, afhankelijk van het aantal bochten in uw trap. Het onderhoud is in die prijzen niet inbegrepen.

Schuiframen

Wie op alles voorbereid wil zijn, maakt zijn huis meteen rolstoelproof. Dan moet u wel rekening houden met extra ruimte (én kosten), wat in deze tijden van compact bouwen minder evident is.

‘Een rolstoeltoegankelijke woning hoeft er niet compleet anders uit te zien dan een andere nieuwbouw’, nuanceert Hoeven. ‘We passen een strakke ontwerpstijl toe - dezelfde strakke lijnen die gangbaar zijn in de hedendaagse architectuur.’

‘Zo hebben de meeste hedendaagse villa’s grote schuiframen van de leefruimte naar het terras. De meeste mensen geven de voorkeur aan verzonken schuiframen. Zo is er geen drempel, waardoor binnen en buiten op een natuurlijke manier in elkaar overvloeien. Voor wie zich met een rolstoel of wandelrekje verplaatst, gaat het in dit geval niet om het esthetisch effect, maar om een noodzaak.’ Als u later minder goed te been bent, moet u geen opstapje nemen om naar buiten en binnen te kunnen. Lees: de kans dat u daar valt, is klein.

4 m2 Om het toilet vloit toegankelijk te maken rekent Inclure Architecten op een oppervlakte van zo'n 4 vierkante meter: 1,65 op 2,10 meter. Dat is 2,5 keer groter dan standaard.

‘Ook aan de voordeur mogen geen trappen of andere obstakels aanwezig zijn. En makkelijk naar buiten rollen is één ding, ook buiten moet het vlak zijn. Niveauverschillen op het terras of de oprit zijn een no-go. Vandaar dat we altijd adviseren om een vlak perceel als basis te kiezen.’

‘Er is maar één kamertje dat in een rolstoeltoegankelijke woning merkelijk groter moet zijn dan standaard: het toilet. Om het kleinste kamertje vlot toegankelijk te maken gaan we uit van minimaal 1,65 op 2,10 meter. Dat geeft een oppervlakte van zo’n 4 vierkante meter, of 2,5 keer groter dan standaard.’

Ook gangen en deuren vragen extra aandacht. ‘Als netto doorgangsruimte van binnendeuren wordt 90 centimeter vooropgesteld, maar 1 meter is beter. Een gang is bij voorkeur 1,20 meter breed, maar op plaatsen waar de rolstoel moet draaien, is 1,50 meter vereist.’ In ruime villa’s, waar de ruimtes sowieso groter zijn, is dat makkelijk te voorzien. Maar voor wie compact bouwt, is dat minder evident. En dan is er nog het kostenplaatje.

Een brede gang hoeft geen verloren ruimte te zijn. Een architect die een doordacht ontwerp maakt, zal een gang creëren met een bijkomende functie. Wendy Hoeven Inclure Architecten