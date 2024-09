Let op dat uw landingsbaan niet afspringt voor uw pensioen

Werkt u in een landingsbaan en kunt u pas op uw 66ste met pensioen, let dan goed op dat u tussen uw 65 en 66 het recht op een landingsbaan niet verliest. Voor de RVA loopt een aantal overeenkomsten al op 65 af, ook al is uw wettelijke pensioenleeftijd tot 66 opgetrokken. Zelf actie ondernemen is nodig.