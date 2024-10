Nog nooit zoveel vacatures die geen diploma of ervaring vereisen

Voor bijna één op de twee vacatures is geen werkervaring of opleiding vereist. Dat is een record. Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers soepeler in hun aanwervingsbeleid. Onder meer in de bouwsector is dat het geval. 'Wij nemen iedereen aan die goesting en motivatie heeft.'