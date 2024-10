Welke vergoeding krijgt burgemeester of schepen die niet herverkozen is?

Wie in de afgelopen legislatuur schepen of burgemeester was in een Vlaamse gemeente, maar niet herverkozen is, krijgt een uittredingsvergoeding. Op voorwaarde dat hij in de komende legislatuur geen nieuw uitvoerend mandaat opneemt en geen beroeps- of vervangingsinkomen heeft dat meer bedraagt dan de uittredingsvergoeding. 'Onder vervangingsinkomen verstaan we een pensioen of een invaliditeitsuitkering', zegt Charlotte Pauwels-Devillé, advocaat bij Loyens & Loeff.