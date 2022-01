Bedrijven kunnen zelftests en vaccinaties niet opleggen

De nervositeit is groot in veel bedrijven. Als de voorspellingen kloppen, zal de omikronvariant van het coronavirus tot een grote uitval bij werknemers leiden. Het Overlegcomité herhaalde vorige week het belang van - verplicht - thuiswerk als dam tegen een ongebreidelde explosie van besmettingen.

Werkgevers willen tegelijk voorkomen dat wie wel naar de werkvloer komt het virus meebrengt. Bedrijven zien er daarom een groot voordeel in iedereen die aanwezig is een sneltest te laten doen. Maar dat stuit op wettelijke bezwaren.

Wanneer mag u op de werkvloer aanwezig zijn?

Thuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten. Wie kan thuiswerken, is daartoe verplicht. Wel mogen terugkeermomenten worden georganiseerd, bijvoorbeeld voor overleg met collega’s of om werknemers voeling met de onderneming te laten behouden.

Een werkgever mag via de arbeidsarts slechts in zeer specifieke gevallen medische testen of onderzoeken opleggen aan werknemers. Frédérique Van Hoof Juridisch adviseur hr-dienstverlener SD Worx

De werknemers moeten op de hoogte worden gebracht van de maatregelen om de terugkeer veilig laten verlopen. Ook moeten ze op het hart worden gedrukt niet naar het werk te komen als ze zich ziek voelen of symptomen van Covid-19 vertonen.

Elke werknemer mag maximaal één dag per week in het bedrijf aanwezig zijn. Per dag mag maximaal 20 procent van de werknemers voor wie thuiswerk verplicht is tegelijk aanwezig zijn. In kmo's met minder dan tien werknemers mogen er maximaal vijf tegelijk aanwezig zijn. Wie niet kan thuiswerken, moet een attest krijgen waarin staat dat thuiswerk voor de uitgeoefende functie niet mogelijk is.

Mag uw werkgever u vragen een zelftest af te nemen?

Als u op de werkvloer aanwezig bent, mag uw werkgever u niet verplichten een zelftest af te leggen. ‘Een werkgever mag via de arbeidsarts slechts in zeer specifieke gevallen medische testen of onderzoeken opleggen aan werknemers’, zegt Frédérique Van Hoof, juridisch adviseur van hr-dienstverlener SD Worx. ‘Er is geen wettelijke regeling voorzien voor de werkgever om collectief te testen op Covid-19.'

Drie vaccins zijn mogelijk verplicht, die tegen hepatitis B, tuberculose en tetanus. Maar niet het coronavaccin.

De supervisie kan alleen gebeuren door de arbeidsarts of zijn medewerkers. Dat moet (in)directe druk voorkomen en de privacy van de werknemers beschermen. De arbeidsarts moet garanderen dat de medische gegevens van de werknemers vertrouwelijk blijven.

Kunt u als werknemer eisen dat collega’s getest worden?

Nee. Het is de werkgever die, samen met de dienst voor preventie en bescherming op het werk en de preventieadviseurs, het preventiebeleid dient te bepalen voor zijn onder­neming. ‘Het testen van werknemers is een bevoegdheid van de arbeidsarts. Een werknemer kan niet eisen dat zijn collega’s getest worden’, zegt Van Hoof.

Mag uw werkgever vaccinatie verplichten?

Uw werkgever mag u niet verplichten u te laten vaccineren. De codex over het welzijn op het werk voorziet in strikte regels, die de werkgever moet respecteren. Voor drie vaccins kan vandaag een verplichting gelden: die tegen hepatitis B, tuberculose en tetanus. Die vaccins zijn alleen verplicht in bepaalde sectoren en voor specifieke werknemers, zoals in de medische sector of bij de noodhulp. Het enige wat bedrijven kunnen doen, is een sensibiliserende rol spelen.

Mag uw werkgever uw Covid Safe Pass checken?

De werkgever mag zijn werknemers niet vragen naar de vaccinatiestatus of een vaccinatiecertificaat. De vaccinatiestatus van een persoon behoort tot de medische gegevens. Die zijn een bijzondere categorie van persoonsgegevens. De verordening voor gegevensbescherming verbiedt de verwerking van medische gegevens, behalve als een wettelijke bepaling dat toestaat of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven.