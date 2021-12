Niet opnemen van wettelijke vakantiedagen kost u loon

Nog altijd nemen we minder vakantie op dan in het precoronajaar 2019. Sinds juli slinkt de achterstand, maar toch hebben werknemers in de leeftijdscategorie tussen 35 en 50 jaar nog behoorlijk wat vakantiedagen uitstaan. Dat blijkt uit cijfers van de hr-dienstenleverancier SD Worx, die de lonen van een miljoen Belgische werknemers in de privé berekent.

Wettelijke vakantiedagen

‘Het is belangrijk dat u uw uitstaande wettelijke vakantiedagen dit jaar nog opneemt’, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, jurist bij SD Worx. ‘De Belgische wetgeving zegt dat werknemers die dagen niet mogen overdragen naar een volgend jaar.’

Wie bij een nieuwe lockdown tijdelijk werkloos zou worden, laat het best die werkloosheid omzetten in wettelijke vakantiedagen die hij dit jaar nog niet kon opnemen. Marijke Beelen Juriste bij Acerta

‘Als u uw resterende wettelijke vakantiedagen dit jaar niet opneemt, bent u niet alleen uw vakantiedagen kwijt, maar ook het vakantiegeld op die niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen’, voegt Marijke Beelen, juriste bij de hr-dienstenleverancier Acerta, toe.

Via het vakantiegeld betaalt uw werkgever uw loon door tijdens de vakantiedagen. Het vakantiegeld wordt alleen betaald voor de wettelijke vakantiedagen.

‘Bij overmacht worden niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen wel uitbetaald aan het einde van het jaar. Dat is het geval als u langdurig ziek, arbeidsongeschikt of in zwangerschapsverlof bent. Ook een burn-out geldt als een situatie van overmacht’, zegt Beelen. Wat de uitbetaling van niet-wettelijke vakantiedagen betreft kunnen de afspraken per bedrijf verschillen.

‘Bent u een bediende en kunt u door overmacht dit jaar onmogelijk al uw wettelijke vakantiedagen opnemen, dan krijgt u het vakantiegeld voor die dagen uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald’, zegt Vannieuwenhuyse. ‘

Voor arbeiders is de situatie anders, zegt hij. ‘Dan worden uw wettelijke vakantiedagen niet uitbetaald door uw werkgever, maar in één keer door een vakantiekas. Het vakantiegeld voor de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen zal niet worden teruggevorderd. Als arbeider ontvangt u dus altijd het vakantiegeld voor al uw wettelijke vakantiedagen, ook al heeft u ze niet allemaal opgenomen in hetzelfde jaar.’

Als u door overmacht wettelijke vakantiedagen mag overdragen naar het volgende jaar, hoeft u die in dat jaar niet op te nemen binnen een vaste termijn. ‘Op dat vlak is wettelijk niets geregeld’, zegt Vannieuwenhuyse.

Maar wat als uw werkgever er niet in slaagt u al uw wettelijke vakantiedagen te laten opnemen? ‘Het is zijn verantwoordelijkheid om de activiteiten binnen het bedrijf zo te organiseren dat werknemers in staat zijn om hun wettelijke vakantiedagen binnen het jaar op te nemen. Uw werkgever moet u ook tijdig informeren als u nog wettelijke vakantiedagen hebt uitstaan. Omgekeerd is het de plicht van de werknemer die dagen effectief op te nemen, zegt Beelen.

Wettelijke vakantiedagen overdragen naar een volgend jaar mag niet. Maar er zijn uitzonderingen.

‘Als een werkgever er toch niet in slaagt om zijn werknemers al hun wettelijke vakantiedagen binnen het jaar te laten opnemen, kan hij nog contact opnemen met de sociale inspectie. Mogelijk heeft die begrip voor de situatie, en is het uitzonderlijk mogelijk dat een werknemer wettelijke vakantiedagen mag overdragen’, vult Vannieuwenhuyse aan.

Extralegale vakantiedagen

Behalve van de wettelijke vakantiedagen kunt u van extralegale vakantiedagen genieten. Die laatste mag u wel overdragen, als de instantie die ze in het leven riep dat toelaat. Het kan gaan om vakantiedagen die u hebt opgebouwd via anciënniteit, anciënniteitsdagen, of vakantiedagen eigen aan een bepaalde sector.

ADV-dagen

Op het overzicht van uw vakantiedagen bent u ongetwijfeld ook al ADV-dagen tegengekomen. Die staan voor arbeidsduurverminderingsdagen. Het gaat om vakantiedagen die u tijdens het jaar opbouwt door meer te werken dan de voltijdse werkweek van 38 uur waarin de wet voorziet. Ook ADV-dagen mag u niet overdragen en moet u opnemen in het jaar dat u ze verdiend heeft.

Lockdown