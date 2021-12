Nieuwe regels voor wie wil bijspringen in de zorg

Wie wilde bijspringen in de zorg, kon dat in de coronacrisis lang tegen interessante voorwaarden. Helaas hield de overheid geen rekening met een nieuwe golf van besmettingen, die de ziekenhuizen opnieuw onder druk zou zetten. Daardoor zijn enkele maatregelen niet meer van kracht. We overlopen voor u de situatie.

Gepensioneerden

Gepensioneerde zorgverleners worden vandaag met open armen in de ziekenhuizen ontvangen. Maar ook andere gepensioneerden zijn welkom om bijvoorbeeld logistieke taken voor hun rekening te nemen.

Zodra u 65 bent of als u een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt, mag u volgens de normale regels onbeperkt bijverdienen. In alle andere gevallen is het bedrag dat u mag bijverdienen normaal gezien begrensd.

Die begrenzing hangt af van de situatie waarin u zich bevindt. Bent u jonger dan 65 en hebt u minder dan 45 jaren gewerkt, dan mag u maximaal 8.496 euro bijverdienen. Als u te veel bijverdient, zal de Pensioendienst uw pensioen in verhouding tot het percentage van de overschrijding verminderen of zelfs volledig schorsen.

3.541 Vrijwilligers in vaccinatiecentra kunnen tot eind 2021 een vergoeding van maximaal 3.541 euro per jaar krijgen. Normaal is het plafond voor vrijwilligerswerk 1.416,16 euro.

Vanwege corona werd de begrenzing tijdelijk aan de kant geschoven voor de zorgsector. In het voorjaar van 2020 kwam er een wet die alle gepensioneerden toeliet onbeperkt bij te verdienen, ook als ze geen 65 waren en geen loopbaan van 45 jaar hadden. De wet mikte op verpleegkundigen, dokters en gezondheidsdeskundigen.

De regeling ging in op 1 maart 2020 en liep tot 30 september 2021, maar wordt verlengd tot eind juni 2022, stelt het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Al moet de federale regering nog het licht op groen zetten.

Jobstudenten

Jobstudenten mogen in principe 475 uur per jaar tegen verminderde sociale bijdragen werken. In dat geval betalen ze een bijdrage van slechts 2,71 procent van het brutoloon. Voor alle uren die ze meer werken, betalen ze 13,07 procent van het brutoloon. Sinds de coronacrisis werd daar een uitzondering op gemaakt.

Studenten die in de gezondheidssector werkten, mochten tijdens de eerste negen maanden van dit jaar meer dan 475 uur werken en betaalden ook voor de extra uren het laagste RSZ-tarief van 2,71 procent. ‘Voor het huidige, vierde kwartaal is er voor zover wij weten nog geen vergelijkbare maatregel genomen’, zegt Kris Wils, communicatieverantwoordelijke van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Vrijwilligers

Mensen die als vrijwilliger willen werken, doen dat vaak zonder vergoeding. Maar dat neemt niet weg dat wie zich als vrijwilliger aanbiedt toch een vorm van vergoeding kan krijgen.

Om vrijwilligers in de zorgsector aan te trekken werd het maximumbedrag van de forfaitaire vergoeding van 1.416,16 tot 2.600,9 euro per jaar opgetrokken. Maar sinds 1 oktober van dit jaar is de maximumvergoeding opnieuw naar 1.416,16 euro teruggevallen. ‘Vrijwilligers die al boven dat plafond zitten, kunnen in het vierde kwartaal dus niet helpen als vrijwilliger’, zegt Ellen Froeyman, senior adviseur van het hr-dienstenbedrijf SD Worx. ‘Het verhoogd plafond tot 3.541 euro voor vrijwilligers in vaccinatiecentra blijft wel van kracht tot 31 december 2021.’

In principe is vrijwilligerswerk zonder vergoeding alleen mogelijk als de voorziening een rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk is. Woon-zorgcentra met winstoogmerk kunnen normaal geen beroep doen op vrijwilligers. Maar door een tijdelijke afwijking konden ook commerciële woon-zorgcentra een beroep konden doen op vrijwilligers. De regeling duurde tot het einde van het derde kwartaal van 2021. Op dit ogenblik is geen hernieuwing van de regeling gepland, stelt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Als er later opnieuw vraag naar zou zijn, wordt een verlenging onderzocht.

Tijdelijk werklozen

Van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 was het mogelijk om als tijdelijk werkloze aan de slag te gaan in de zorgsector. Zo konden tijdelijk werklozen uit de horeca of de evenementensector voor logistieke taken in de zorg worden ingezet. In die periode kon de tijdelijk werkloze gedurende de werkhervatting 75 procent van de uitkeringen als tijdelijk werkloze behouden. Maar die maatregel is niet verlengd.

‘Maar niets belet dat een tijdelijk werkloze aan het werk gaat bij een andere werkgever,’ zegt Esther Proesmans, de woordvoerster van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. ‘Hij zal dan geen uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen voor de dagen van de werkhervatting, waarvoor hij uiteraard wel een loon ontvangt.’

Werknemers met tijdskrediet

Als een zorginstelling het water aan de lippen staat, kan een werknemer zijn 1/5de tijdskrediet met motief of de 1/5de landingsbaan tijdelijk worden ingetrokken. Dat kan wel alleen nadat de ondernemingsraad de redenen voor de intrekking heeft bepaald. Is er geen ondernemingsraad, dan gebeurt dat in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of wordt het in het arbeidsreglement opgenomen. Voor de andere vormen van onderbreking mag de werkgever het recht niet eenzijdig intrekken.