Tijd dringt voor zelfstandige die sociale bijdragen in coronaperiode uitstelde

Heel wat zelfstandigen die de betaling van hun sociale bijdragen tijdens de coronacrisis uitstelden, ontvangen rond deze tijd een brief van hun sociaal verzekeringsfonds. Wie de betaling alsnog wil inhalen, bijvoorbeeld om een hoger pensioen te krijgen, beslist daar het best een van de komende kwartalen over.