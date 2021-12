Tijdelijke werkloosheid: de soepelste manier om bij de kinderen te zijn

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona bestaat sinds oktober 2020 en werd al meerdere keren verlengd. Ook voor de week van 20 december kunnen werknemers zelf beslissen om in tijdelijke werkloosheid te gaan als hun kinderen van de lagere school thuis moeten blijven.

Als scholen of kinderdagverblijven individueel sluiten omdat er een corona-uitbraak is, moet de werknemer aan de werkgever een attest van de school voorleggen. Maar aangezien in de week voor de kerstvakantie alle lagere scholen collectief sluiten, is een attest niet nodig. De werkgever kan ook de aanvraag van de tijdelijke werkloosheid niet weigeren, terwijl dat voor vakantiedagen wel het geval is.

Hogere vergoeding

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is een stuk soepeler dan ouderschapsverlof of tijdskrediet. De aanvraagperiodes daarvoor duren een stuk langer en bovendien moeten langere periodes worden opgenomen.

De vergoeding voor een werknemer in tijdelijke werkloosheid ligt ook een stuk hoger dan die voor ouderschapsverlof of tijdskrediet. Wie tijdelijk werkloos is omdat een kind niet naar school kan, behoudt 70 procent van zijn loon, weliswaar begrensd tot 2.840,84 euro. Op de uitkering wordt 15 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast de werkloosheidsuitkering krijgt de werknemer nog een supplement van 5,74 euro per dag.

Slechts één ouder tegelijk

Als beide ouders onder één dak wonen, kunnen ze niet beiden tegelijk in tijdelijke werkloosheid thuis blijven. Als het kind alternerend bij een van beide ouders woont, kan alleen de ouder die op het moment van de sluiting samenwoont met het kind een beroep op de tijdelijke werkloosheid doen. ‘De dagen kunnen wel één per één worden opgenomen’, zegt Nele Mertens, juridisch adviseur bij de hr-dienstengroep Acerta. ‘Ouders kunnen de dagen onder elkaar verdelen al naar gelang dat voor hun werk uitkomt.’

Als een van de ouders de mogelijkheid heeft aan thuiswerk te doen, sluit dat niet uit dat de andere partner toch tijdelijke werkloosheid aanvraagt.

Als een van de ouders de mogelijkheid heeft aan thuiswerk te doen, sluit dat niet uit dat de andere partner toch tijdelijke werkloosheid aanvraagt. Dat is in zekere zin een evidentie, aangezien thuiswerken niet altijd goed combineerbaar is met de zorg voor kinderen.

Vakantiedagen

In normale omstandigheden worden de dagen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezien als niet gelijkgestelde dagen. Dat heeft dan een impact op het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van het volgende jaar. Maar voor tijdelijke werkloosheid die in het kader van de coronapandemie wordt opgenomen blijven de vakantierechten behouden.

Als u nu nog vakantiedagen over hebt, neemt u die best nog voor het einde van het jaar op. In heel wat bedrijven is er een regeling die het overdragen van een beperkt aantal vakantiedagen naar het volgende jaar toestaat, maar dat is niet voorzien in de vakantiewetgeving. In principe wordt een werknemer dus geacht zijn vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen.