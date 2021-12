Zo laat u uw eindejaarspremie niet door de inflatie verteren

Als u zich niet laat verleiden uw eindejaarspremie op te souperen, maar ze als een goede huisvader of -moeder gedisciplineerd op de spaarrekening deponeert, komt u binnen enkele jaren tot een onaangename vaststelling. Uw spaarinspanningen hebben weinig opgebracht. Als u klant bent bij een van de grote banken, brengt uw spaarrekening jaarlijks maar 0,11 procent rente op, via een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent. Als u klant bent bij MeDirect, dat vandaag het hoogste spaartarief biedt, bent u een beetje beter af. De bank biedt op de rekening Maandsparen Max een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,65 procent.

De inflatie wist het beetje extra spaargeld dat u op die manier opbouwt in een klap genadeloos weg. In november bereikte de inflatie in België 5,64 procent, het hoogste niveau sinds juli 2008. En hoewel heel wat economen aanvankelijk poneerden dat de hoge inflatie tijdelijk zou zijn, voorzien nu almaar meer specialisten een langere periode van hoge inflatie. Ze wijzen erop dat de disrupties in de internationale aanvoerketens door corona nog een tijd kunnen aanhouden.

Het is daarom geen overbodige luxe voor uw eindejaarspremie een meer inflatiebestendige bestemming te zoeken, zodat uw extra spaargeld ook in reële termen kan renderen. Dat u daarbij niet alle eieren in dezelfde mand moet leggen, blijft de eerste (beleggings)regel.

Vastgoed

‘Deze investeringscategorie is alleen bestemd voor mensen met een enorme eindejaarspremie’, is vermoedelijk uw eerste reflex. We hebben het niet over fysiek vastgoed, wel over vastgoedaandelen, ook wel gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) genoemd. Die kunt uw wel democratisch inslaan.

Vastgoedaandelen vormen op verschillende manieren een buffer tegen de inflatie. Als de economie herstelt - wat vandaag het geval is - stijgen de huurinkomsten meestal. Die verhogen de waarde van het onderliggende vastgoed. Voorts worden huurinkomsten geïndexeerd. Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte.

Een ander aantrekkelijk aspect van vastgoedaandelen: de meeste aandelen geven een jaarlijks dividend dat een pak hoger ligt dan de jaarlijkse rente op uw spaarrekening. Op dat dividend betaalt u weliswaar 30 procent roerende voorheffing, maar zelfs dan houdt u voor Belgische vastgoedaandelen gemiddeld minstens 2 procent netto over. Uiteraard kunt u ook opteren voor buitenlandse vastgoedaandelen, maar dan betaalt u twee keer belasting, ook nog eens de buitenlandse roerende voorheffing.

Het aanbod Belgische vastgoedaandelen is ruim genoeg om uw gading te vinden. Toch is het raadzaam selectief te zijn en te focussen op die sectoren die het best geplaatst zijn om te profiteren van huidige trends die versneld doorzetten. Met Aedifica en Care Property Invest (CPI) speelt u in op de toenemende vergrijzing. Beide vastgoedbedrijven investeren in zorgvastgoed. Het zijn ook de enige twee vastgoedaandelen waarvoor de dividendbelasting maar 15 procent bedraagt in plaats van 30. Dat komt omdat ze minstens voor 60 procent in zorgvastgoed beleggen. Dat is de huidige drempel voor Belgische vastgoedvennootschappen om in aanmerking te komen voor de verlaagde dividendbelasting. Volgend jaar wordt die echter verhoogd naar 80 procent. Omdat Aedifica en CPI alleen in zorgvastgoed investeren, is er voor het dividend van die twee bedrijven geen verschil.

15% Op de dividenden van de zorgvastgoedspelers Care Property Invest en Aedifica betaalt u 15 procent roerende voorheffing. Normaal is dat het dubbele.

Ook het vastgoedsegment dat op e-commerce inspeelt, heeft de wind in de zeilen. WDP en VGP zijn twee Belgische vastgoedvennootschappen die e-commercebedrijven logistiek ondersteunen. Maar ook particulieren zijn naarstig op zoek naar opslagruimtes voor hun spullen. Die opslagruimte kunt u huren bij het vastgoedbedrijf Shurgard.

En als u een graantje wilt meepikken van de aanhoudende sterke vraag naar studentenkoten - ook omdat almaar meer buitenlandse studenten in ons land komen studeren - kunt u investeren in het vastgoedaandeel Xior.

U moet daarvoor geen fortuinen investeren. Voor een aandeel WDP telt u momenteel zowat 40 euro neer, een aandeel Xior kost ongeveer 50 euro. Een stuk Aedifica kost om en bij 115 euro.

Multinationals

Ook met multinationals die in hun markt zo’n stevige positie verworven hebben dat ze prijszettingsmacht hebben, bent u gewapend tegen de inflatie. Ze kunnen hogere kosten, zoals hogere grondstoffenprijzen, in hun verkoopprijzen doorrekenen zonder dat ze marktaandeel verliezen aan concurrenten.

Lees meer netto analyse Bescherm uw portefeuille voor een onzeker 2022

Zulke bedrijven vindt u in alle sectoren. In de sector van de consumentengoederen gaat het onder meer om bedrijven zoals Nestlé, Procter&Gamble, Unilever en Reckitt Benckiser. In de technologiesector is er het onvermijdelijke Apple, waarvan de consument ook de almaar duurdere iPhones gretig blijft kopen. Maar ook bedrijven zoals Microsoft, Alphabet (de moederholding van Google) en Facebook zijn incontournabel geworden.

U kunt zich perfect wapenen tegen de inflatie door een defensief consumentenaandeel te combineren met een groeigericht technologieaandeel. Voor een aandeel van Apple (180 dollar) en een aandeel van Nestlé (125 Zwitserse frank) bent u zo’n 280 euro kwijt.

Goud

Ook goud staat te boek als een belegging die bescherming biedt tegen inflatie. Goud biedt beleggers geen coupon, maar als de inflatie fors aantrekt, wordt de reële vergoeding (nominale rente min inflatie) van beleggingen die wel een uitkering geven minder aantrekkelijk. Dan komt goud meer in de aandacht van beleggers. Omdat er wereldwijd een vaste, beperkte hoeveelheid goud in omloop is, zal een stijgende vraag de koers van goud stimuleren.

Helaas volstaat uw eindejaarspremie wellicht niet om een klomp goud te kopen. Voor een halve kilo goud telt u liefst 25.000 euro neer. Gouden munten zijn een alternatief. Hun prijzen variëren van 290 euro tot 1.630 euro.

Maar u kunt ook via andere wegen in goud beleggen. U kunt een tracker of passief beheerd beleggingsfonds kopen dat de evolutie van de goudprijs volgt. U kunt op de beurs heel eenvoudig een deelbewijs van zo’n tracker kopen.

Let er wel op dat de belegging onderliggend ingedekt is door fysiek goud. Koop geen tracker die die indekking niet heeft en met afgeleide producten werkt. In dat geval kan het zijn dat de goudprijs stijgt, maar dat de waarde van de tracker niet beweegt of zelfs daalt.

Let er bij de aankoop van een goudtracker op dat die belegging onderliggend gedekt is door fysiek goud.

Een bekende tracker die met een indekking met fysiek goud werkt, is Gold Bullion Securities. Een deelbewijs van die tracker kost zowat 165 dollar of iets meer dan 145 euro.