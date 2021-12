Zo regelt u ‘noodverlof’ in de extra vakantieweek

Heel wat ouders moeten plots extra opvang voor hun kinderen zoeken in de kerstvakantie. Hadden ze die voor de twee ‘normale’ weken vakantie al geregeld, dan moeten ze nu ook een oplossing vinden voor de week voordien. Het Overlegcomité besliste zopas dat de basisscholen ook tijdens de week van 20 december sluiten. Dat moet de verspreiding van het coronavirus inperken.

Zowel voor werknemers als zelfstandigen is er een noodoplossing als ze die week thuis moeten zijn voor hun jonge kinderen. Ze hebben elk de mogelijkheid om tegen een vergoeding het werk te onderbreken. Bij de eerste groep gaat het om tijdelijke werkloosheid wegens corona en bij de tweede om het crisisoverbruggingsrecht.

70% tijdelijke werkloosheiD Voor tijdelijke werkloosheid ontvangt u 70 procent van uw brutoloon, met een maximum van 2.840,84 euro.

Werknemers

Ouders die een opvangprobleem hebben in de extra week vakantie kunnen hun werkgever melden dat ze in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona willen gaan. De werkgever moet een maandelijkse aangifte aan de RVA doen waarin de dagen van tijdelijke werkloosheid vermeld worden.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona bestaat sinds oktober 2020 en werd al meermaals verlengd. Ook voor de week van 20 december kunnen werknemers zelf beslissen in tijdelijke werkloosheid te gaan als hun kinderen van de lagere school moeten thuisblijven.

De werkgever kan een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in de extra week kerstvakantie niet weigeren. Voor vakantiedagen is dat wel het geval.

Als scholen of kinderdagverblijven individueel sluiten omdat er een corona-uitbraak is, moet de werknemer aan de werkgever een attest van de school voorleggen. Maar omdat in de week voor de kerstvakantie alle lagere scholen dichtgaan, is een attest niet nodig. De werkgever kan de aanvraag van tijdelijke werkloosheid niet weigeren, terwijl dat voor vakantiedagen wel het geval is.

Wie tijdelijk werkloos is omdat zijn kind niet naar school kan, behoudt 70 procent van zijn loon, begrensd tot 2.840,84 euro. Op de uitkering wordt 15 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden. Behalve de werkloosheidsuitkering krijgt de werknemer ook een supplement van 5,74 euro per dag.

Slechts één ouder tegelijk

Als beide ouders onder één dak wonen, kunnen ze niet tegelijk in tijdelijke werkloosheid thuisblijven. Als een kind alternerend bij een van beide ouders woont, kan alleen de ouder die op het moment van de sluiting samenwoont met het kind een beroep op tijdelijke werkloosheid doen. ‘De dagen kunnen wel een per een worden opgenomen’, zegt Nele Mertens, juridisch adviseur bij de hr-dienstengroep Acerta. ‘Ouders kunnen de dagen onder elkaar verdelen naargelang dat voor hun werk uitkomt.’

Als een van de ouders de optie heeft om thuis te werken, sluit dat niet uit dat de andere partner toch tijdelijke werkloosheid aanvraagt. Thuiswerk combineren met de zorg voor de kinderen is vaak niet evident.

Vakantiedagen

In normale omstandigheden worden de dagen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezien als niet-gelijkgestelde dagen. Dat heeft dan een impact op het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van het volgende jaar. Maar voor tijdelijke werkloosheid die in het kader van de coronapandemie wordt opgenomen, blijven de vakantierechten behouden.

Als u nog vakantiedagen over hebt, neemt u die het best voor het einde van het jaar op. In heel wat bedrijven is er een regeling die het overdragen van een beperkt aantal vakantiedagen naar het volgende jaar toestaat, maar dat is niet voorzien in de vakantiewetgeving. In principe wordt een werknemer dus geacht zijn vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen.

Doet u dat niet, dan vordert de RVA de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid terug voor het aantal vakantiedagen dat op het einde van het jaar nog openstaat. De redenering is dat een werkloosheidsuitkering cumuleren met loon - zoals enkel vakantiegeld - niet mogelijk is.

Beste keuze

Tijdelijke werkloosheid is de beste optie om kortere periodes van zorg voor de kinderen door te komen. Het opnemen van tijdelijke werkloosheid gaat snel. Dat maakt het systeem ideaal om onverwachte schoolsluitingen op te vangen.

Tijdskrediet of ouderschapsverlof bieden geen oplossing voor een korte periode van nood aan opvang. Nele Mertens Juridisch adviseur Acerta

Ouderschapsverlof en tijdskrediet zijn geschikt voor als u langere en vooraf geplande periodes de handen vrij wil hebben voor de kinderen. Wilt u ouderschapsverlof, dan moet u in principe uw werkgever drie tot twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof op de hoogte brengen. Maar als de werkgever ermee akkoord gaat, kan de aanvraagtermijn worden ingekort.

Ook voor het tijdskrediet vergt de aanvraagprocedure vrij veel tijd. In ondernemingen die tot en met 20 werknemers tewerkstellen, moet de aanvraag zes maanden op voorhand gebeuren. In bedrijven met meer dan 20 werknemers moet dat drie maanden voor het tijdskrediet gebeuren. Maar ook in dat geval kan de werkgever akkoord gaan met een kortere termijn.

‘Het grootste struikelblok is de minimumperiode die je moet opnemen’, zegt Mertens. ‘Wil je halftijds werken door ouderschapsverlof of tijdskrediet op te nemen, dan moet je dat respectievelijk minimaal twee en drie maanden doen, tenzij je werkgever akkoord gaat met de opname van minimaal een maand. Tijdskrediet of ouderschapsverlof bieden dus geen oplossing voor een korte periode van nood aan opvang.’

419, 83 CrisisoverbruggingsrechT Zelfstandigen die het crisisoverbruggingsrecht aanvragen, krijgen voor een werkonderbreking tussen 7 en 13 dagen een vergoeding van 419,83 euro

Behalve de wendbaarheid verschilt ook de vergoeding bij de drie systemen. Voor tijdelijke werkloosheid ontvangt u 70 procent van uw brutoloon, met een maximum van 2.840,84 euro.

Als u voor 100 procent ouderschapsverlof neemt, krijgt u als alleenstaande ouder een nettovergoeding van 1.314,19 euro. Samenwonenden krijgen 780,66 euro.

Voor tijdskrediet hangt de RVA-uitkering af van of u minder dan 5 jaar anciënniteit bij uw werkgever heeft. Voor een voltijds tijdskrediet gaat het over een nettobedrag van respectievelijk 556,83 en 477,29 euro.

Zelfstandigen

Zelfstandigen die thuis moeten zijn voor de kinderen kunnen in december een beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht. Die mogelijkheid staat open voor alle zelfstandigen. Er zijn geen voorwaarden rond een voorafgaande verzekeringsplicht of een effectieve bijdragebetaling. Dat betekent dat ook starters in aanmerking komen voor een uitkering als ze aan alle voorwaarden voldoen.

De zelfstandige moet zijn activiteiten minstens zeven kalenderdagen onderbreken. De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Wie van thuis uit kan werken, heeft geen recht op een uitkering. Is de school of kinderopvang vijf opeenvolgende weekdagen gesloten, dan telt het weekend mee om aan zeven dagen onderbreking te komen.

‘In het verleden zijn ook al vakanties verlengd’, zegt Mieke Bruyninckx, juridisch adviseur bij Acerta. ‘Toen kwamen zelfstandigen niet in aanmerking voor een uitkering omdat de scholen maar vijf kalenderdagen sloten, terwijl er zeven nodig waren om een beroep te kunnen doen op het overbruggingsrecht. Daarop is een versoepeling toegestaan, waardoor het weekend meetelt.’

Voor zelfstandigen bestaat de beperking niet dat maar een van beide ouders een uitkering kan aanvragen.

Voor zelfstandigen bestaat de beperking niet dat slechts een van beide ouders een uitkering kan aanvragen en thuis mag blijven om voor de kinderen te zorgen. ‘Voor het overbruggingsrecht wordt alleen nagekeken of iemand voldoet aan de voorwaarden voor de stopzetting van de activiteit’, zegt Bruyninckx.

Om misbruik te voorkomen kan een controle van de overheid plaatsvinden, zegt Bruyninckx. ‘Sinds een aantal fraudegevallen voert de FOD Sociale Zekerheid controles uit. Als iemand in de week waarin hij thuis was effectieve prestaties leverde, moet hij de uitkering terugbetalen.’

Forfaitaire bedragen

Terwijl bij werknemers de uitkering op basis van het loon gebeurt, zijn de uitkeringen van zelfstandigen forfaitair. Voor minder dan zeven dagen onderbreking is er geen vergoeding. Voor het overige hangt het bedrag van de uitkering af van de sociale bijdragen die u betaalt en van het aantal dagen onderbreking.