Carwashes in overtreding als ze alweer bedrijfswagens toelaten

Carwashes moesten samen met kapperszaken en een heel aantal ‘niet-essentiële’ handelszaken eind oktober weer dicht. Een vuile wagen is niet zo erg als haaruitgroei, maar heel wat automobilisten blijken toch te hunkeren naar een sopje voor hun auto. De uitbaters vinden de algemene sluiting van carwashes onrechtvaardig omdat in een aantal gevallen contactloos kan worden gewerkt.

Sinds eind vorige week mogen bepaalde voertuigen weer door de carwash rijden. Verschillende carwashuitbaters gaan ervan uit dat de zaak weer open mag voor alle business-to-businessklanten, zeg maar klanten met een btw-nummer. Ze verwijzen daarvoor naar een uitspraak van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vorige week in het Vlaams parlement. ‘Maar die interpretatie is te ruim’, zegt Peter Poulussen, de woordvoerder van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. (CD&V) Wie mag dan wel en wie niet naar de carwash?

Voertuigen van algemeen nut: toegelaten

Voertuigen op naam van vennootschap: niet toegelaten

Privévoertuigen: niet toegelaten

Met een privéauto mag u nog altijd niet naar de carwash. In een aantal gevallen slibberen wel wat van die voertuigen door de mazen van het net. ‘In principe moet de carwashuitbater zelf controleren of het voertuig wel of niet in aanmerking komt en mag de verantwoordelijkheid niet bij de klant worden gelegd’, beklemtoont Poulussen. Carwashbedrijven die toch niet-zakelijke klanten bedienen riskeren een boete van 750 euro.