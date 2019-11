Een e-auto opladen: zo werkt het

Niet alleen de prijs houdt ons tegen om met een elektrische wagen te rijden. Ook het beperkte rijbereik en het ‘gedoe’ met laden schrikken velen af. Welke laadtechnologieën bestaan er?

Om na te gaan hoe praktisch rijden op stroom is, tuften we een week rond met een Audi E-tron 55 Quattro, een elektrische SUV die in Vorst wordt gebouwd en een prijskaartje van bijna 85.000 euro torst, zonder opties. De E-tron heeft een accu van 95 kWh (kilowattuur), wat hem een officieel rijbereik van 417 kilometer geeft. We konden al snel vaststellen dat die afstand optimistisch ingeschat is. 350 à 360 kilometer lijkt ons een stuk realistischer.

Op het dashboard van de e-tron konden we het stroomverbruik voortdurend monitoren. Wie op gewone wegen de verkeersregels respecteert, verbruikt 25 à 27 kilowattuur per 100 kilometer. Op de autosnelweg gaat dat snel naar 30 kilowattuur en dan moet u al een rustige rijstijl aanhouden. Dat vereist met deze wagen een beetje discipline, want zijn prestaties zijn behoorlijk straf.

Dat komt mede omdat een verbrandingsmotor anders werkt dan een elektrische. Die laatste heeft aan één versnelling genoeg om vanuit stilstand naar zijn topsnelheid te accelereren. De e-tron van ruim 2,5 ton heeft acceleratiecijfers waarvoor een sportauto zich niet moet schamen. Wie daar geen genoeg van krijgt, kan met een druk op de knop de Sport-modus activeren, die de motor nog een extra boost geeft. Leuk, maar dan loopt het stroomverbruik wel echt hoog op.

Snellader

Een lege batterij opladen gaat op meerdere manieren en in verschillende snelheden. Hoe snel, kunt u eenvoudig berekenen door de batterijcapaciteit van de wagen te delen door het laadvermogen van het laadstation. Het eenvoudigste is de laadkabel in een doodgewoon stopcontact te steken, al moet u dan gigantisch veel geduld hebben. Het zou bijna 48 uur (95kWh/2 watt) duren om een compleet lege batterij weer vol elektronen te pompen.

Zo’n werkwijze is allesbehalve praktisch. Een zogenaamde wallbox, een laadpaal voor thuis, is eigenlijk een noodzakelijke investering voor elke bezitter van een elektrische wagen. Zo’n wallbox trekt de laadsnelheid meestal op naar 11 kilowatt, de e-tron gaat dan van leeg naar vol in ongeveer negen uur. Perfect om de wagen ’s nachts volledig op te laden.

Voorzie voor zo’n wallbox een extra budget van 750 tot 1.200 euro, plus de installatiekosten. Zeker voor oudere huizen, waar de volledige elektrische installatie soms stevig geüpgraded moet worden, kunnen die oplopen. Zonder in een snelcursus elektriciteit te vervallen: niet alle auto’s laden aan dezelfde wallbox even snel op. Ook de capaciteit van de omvormer - die de wisselstroom van uw installatie omzet in gelijkstroom voor de batterij - en de vraag of uw auto driefasig kan laden, spelen een rol. Een wallbox werkt met driefasige spanning, een standaard stopcontact is eenfasig. Dat vraagt dus wat studiewerk.

Wilt u nog sneller tanken, dan moet u een snellader zoeken, bijvoorbeeld aan tankstations aan grote autosnelwegen. Het gaat dan om stroompalen van 50 kilowatt en meer. Sommige, zoals de laders van het Ionity-netwerk, gaan al tot 350 kilowatt, al zijn die nog een rariteit in België. Nog geen enkele elektrische auto haalt dat vermogen al. De E-tron gaat tot 150 kilowatt, de absolute kampioen van het moment - de Porsche Taycan - laadt tegen maximaal 270 kilowatt. Een Mercedes-Benz ECQ haalt 112 kilowatt, de Jaguar i-Pace blijft op 104 kilowatt steken.

Stroom afrekenen

Weet ook dat elektriciteit afrekenen aan een openbare laadpaal anders in elkaar zit dan tanken in een tankstation. Er bestaan heel wat verschillende laadnetwerken (Allego, Newmotion, Ionity, Tesla,…), maar traditioneel betalen is er meestal niet bij. U moet eerst een soort abonnement afsluiten voor het netwerk, waarna u toegang krijgt tot de laadpalen via een pasje of een smartphoneapp die gekoppeld is aan uw kredietkaart. Gelukkig bestaan ook pasjes die voor verschillende netwerken werken, zodat u niet voor elke aanbieder een apart kaartje moet aanvragen. Maar dan nog zult u, zeker in het buitenland, waarschijnlijk een laadpaal tegenkomen waar uw pasje niet werkt. Tip: bij IKEA en heel wat vestigingen van Lidl kunt u gratis stroom inslaan, zonder gedoe met pasjes.

Het belangrijkste verschil met tanken lijkt ons dat uw auto opladen een andere mentaliteit vereist. In plaats van te wachten tot de batterij bijna leeg is, moet de e-chauffeur de discipline hebben om bij elke gelegenheid zijn auto even aan de stroompaal te hangen, bij voorkeur thuis of op het werk. Op die manier is de batterij bijna altijd voldoende vol voor een zorgeloze rit en hoeft u nooit meer langs een tankstation, wat best aangenaam is.

Fiscaliteit

Hoe u ook tankt, elektrisch rijden is een stuk goedkoper dan rijden op diesel of benzine. Niet alleen qua brandstof, ook qua fiscaliteit. De Vlaamse premie van 2.000 tot 4.000 euro voor particulieren verdwijnt dan wel, u geniet een fiscaal voordeel op de autobelastingen (zie pagina 43). In Wallonië en Brussel gelden dan weer minimumtarieven voor een e-auto. Professionele gebruikers mogen ze dit jaar ook nog voor 120 procent fiscaal aftrekken, al daalt dat in 2020 naar 100 procent.

Ook het onderhoud van een elektrische wagen is in de regel een stuk voordeliger dan bij zijn broertjes op benzine of diesel. Elektrische auto’s bevatten geen olie, geen filters en geen versnellingsbak en ook de motor is eenvoudiger opgebouwd. Dat maakt het onderhoud flink goedkoper en sneller. Over de verwachte inkomstenderving die dat meebrengt, hebben heel wat garagisten al slapeloze nachten.

