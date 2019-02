Grotere wagenkeuze voor mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget gaat allicht van start met een ruimere keuze aan wagens dan aanvankelijk gezegd. Zo'n 10 procent in de plaats van 4 procent van de bestaande types komt in aanmerking. De strenge uitstootnormen worden maar geleidelijk ingevoerd.

Dat blijkt uit het bijgewerkte wetsontwerp. Het werd al goedgekeurd in de bevoegde kamercommissie. Het fiat door de voltallige Kamer is gepland voor volgende week.

Het mobiliteitsbudget moet werknemers met een bedrijfswagen de vrijheid geven om in functie van hun persoonlijke situatie voor duurzame vervoersalternatieven te kiezen. Een bedrijfswagen blijft tot de mogelijkheden behoren, op voorwaarde dat die minstens even milieuvriendelijk is als het ingeleverde exemplaar én aan de minimumnorm voldoet.

105 Uitstoot Voor wie in de loop van 2019 in het systeem stapt, mag de wagen een maximale CO2-uitstoot hebben van 105 gram per kilometer. In 2020 wordt dat 100 gram.

Aanvankelijk was een strikte uitstootnorm van maximaal 95 gram CO2 per kilometer vooropgesteld, maar die komt er via een gefaseerde invoering. Voor wie instapt in het systeem in de loop van 2019, mag de wagen een maximale CO2-uitstoot hebben van 105 gram per kilometer. In 2020 wordt dat 100 gram per kilometer. De strikte uitstootnorm van 95 gram komt er pas vanaf 2021.

‘In 2019 en 2020 is de keuze voor een bedrijfswagen gevoelig groter dan wat initieel voorzien was’, zegt Frank Van Gool, de directeur van de federatie van leasingmaatschappijen Renta. Uit gegevens van de dataleverancier JATO blijkt dat in 2019 10,2 procent van de net geen 6.000 modeltypes in ons land aan de voorwaarden voldoet.

Elektrisch

Dat percentage daalt in 2020 naar 7,1 procent om in 2021 op 4,6 procent uit te komen. Van de 270 modellen die aan de strengste milieunorm voldoen, is bijna een kwart zuiver elektrisch. ‘Maar in het kader van het mobiliteitsbudget overschakelen naar een volledig elektrisch voertuig zal moeilijk zijn, omdat de wet oplegt dat de totale kostprijs voor de werkgever van de nieuw gekozen wagen lager moet liggen dan die van het huidige voertuig. In de praktijk zal dat maar voor weinigen het geval zal zijn’, zegt Van Gool.

Cash-for-cars blijft onbemind Het mobiliteitsbudget komt er naast de bestaande regeling van de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als de ‘cash for car’-regeling. Daarbij kan de bedrijfswagen ingeleverd worden in ruil voor een bedrag in cash. Maar slechts bijzonder weinig mensen blijken bereid te zijn om hun bedrijfswagen helemaal aan de kant te zetten. Volgens cijfers van de hr-dienstverlener Acerta werden sinds het ingaan van de regeling dertien maanden geleden amper 65 op 100.000 bedrijfswagen ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding.

Het aantal mogelijke voertuigen kan nog stijgen omdat de constructeurs voor ruim 300 auto's nog geen uitstootwaarden hebben meegedeeld. ‘Dat is een uitloper van de WLTP-saga, de nieuwe testcyclus die sedert eind vorig jaar in voege is’, legt Van Gool uit.

Wagen huren

Naast een bedrijfswagen kan het mobiliteitsbudget besteed worden aan duurzame vervoersmiddelen en -diensten, gaande van (elektrische) fietsen over deelauto’s tot openbaar vervoer. Voor wie zijn bedrijfswagen inruilt voor een kleiner exemplaar, is het goed weten dat hij met het mobiliteitsbudget gedurende 30 dagen per jaar de huur van een wagen zonder chauffeur kan financieren. Zo kan hij met een grote auto op vakantie gaan.

Voor het openbaar vervoer komen zowel abonnementen als losse tickets in aanmerking. Een abonnement moet slaan op het traject van en naar het werk en op naam van de werknemer staan. Losse tickets kunnen ook voor andere gezinsleden gekocht worden en dat voor reizen in de hele Europese Unie.

De nieuwe wet op het mobiliteitsbudget treedt normaal op 1 maart in werking.