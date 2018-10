Schadegevallen autoverzekeringen op dieptepunt

Vorig jaar hebben minder dan zes op de 100 automobilisten een schadegeval aangegeven bij hun verzekeraar. Dat dieptepunt komt er dankzij veiliger wegen en auto's.

'De schadefrequentie is voor het eerst onder de kaap van de 6 procent gedaald, een mijlpaal', zegt Hans De Cuyper, voorzitter van de sectorvereniging Assuralia en topman van AG Insurance. De daling is te danken aan investeringen in verkeersveiligheid en betere verkeersinfrastructuur, en aan steeds meer en betere veiligheidssystemen in de auto's.

Lagere premies

De gemiddelde verzekeringspremie burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor een auto is daarom vorig jaar lichtjes afgenomen van 323 euro naar 318 euro.

De Cuyper denkt dat de premies voor verzekeringen BA motorvoertuigen in de toekomst verder kunnen dalen, als de zelfrijdende auto er komt en het aantal ongevallen blijft afnemen. 'Maar ik denk niet dat we morgen in een wereld met nul ongevallen zullen leven. Nieuwe vormen van mobiliteit leiden ook tot nieuwe risico's.'

Schadegevallen

Vorig jaar waren er in totaal een kleine 343.000 schadegevallen op zowat 5,7 miljoen wagens. De gemiddelde kosten van een schadegeval bedroegen 3.513 euro, of lichtjes meer dan in de voorgaande jaren.

Minder goed nieuws is er over de zware ongevallen. De verzekeraars telden vorig jaar 782 schadegevallen van meer dan 125.000 euro, waar dat er in 2016 nog 779 waren.