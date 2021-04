Vijf vragen over de gevolgen van de komst van de elektrische bedrijfswagen

1. Zullen er genoeg laadpalen zijn?

Het nieuwe belastingplan voor de bedrijfswagens voorziet ook in een forse fiscale stimulans voor de aanleg van laadpalen voor bedrijfswagens, zowel bij de bestuurder thuis als op bedrijfsparkings. Hoewel er een tekort aan installateurs is, verwacht de sector dat de plaatsing van die extra palen geen groot probleem zal zijn.

‘Tegen 2030 rijden in ons land zo’n 600.000 tot 800.000 elektrische auto’s. Ervan uitgaande dat die allemaal een eigen laadpaal nodig hebben, kom je met een gemiddelde paalprijs van 2.500 euro per stuk al snel op een totale factuur van 1,5 miljard euro’, zegt Bart Massin, de oprichter van Stroohm. Het dienstenbedrijf voor elektrischewagenparken heeft klanten als Brussels Airport en Cronos. Een groot deel van die investeringen belandt bij het bedrijfsleven. Vaak nemen bedrijven de kosten van de plaatsing van laadpalen bij hun werknemers voor hun rekening. Voorts moet het aantal laadpunten bij het bedrijf zelf stevig worden opgevoerd.

2. Wat als ik geen eigen parkeerplaats voor mijn woning heb?

Zowat de helft van de bestuurders van bedrijfswagens heeft geen vaste parkeerplaats bij de woning. Dat maakt het plaatsen van een oplader thuis moeilijk. Als dat niet lukt, moet een beroep worden gedaan op openbare laadpalen. Daarvan zijn er voorlopig te weinig in Vlaanderen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) belooft tegen 2025 minstens 30.000 extra openbare laadpunten.

Het nadeel is dat de tarieven aan die openbare palen doorgaans aanzienlijk hoger zijn dan wat een oplaadbeurt thuis of op het werk kost. Bedrijven, zoals de consultant EY, stellen bij de keuze voor een elektrische of hybride bedrijfswagen soms als voorwaarde dat die ook thuis moet kunnen worden opgeladen.

3. De kernuitstap, plus een explosie aan elektrische auto’s die moeten worden opgeladen: kan onze elektriciteitsproductie wel volgen?

Experts zien het Belgische elektriciteitsnet niet bezwijken onder de komst van al die elektrische auto’s. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat als er tegen 2030 zo’n 600.000 elektrische auto’s rondrijden, het elektriciteitsverbruik in ons land amper met zo’n 2 procent stijgt. ‘Die extra productiecapaciteit is er’, zegt Maarten Messagie, professor duurzame-energietransitie aan de VUB.

4. Kan ons energienet al die extra laadpalen aan?

Als er problemen zijn, dan zien experts die doorgaans goed oplosbaar met de plaatsing van zwaardere transformatiehuizen en kabels. ‘Cruciaal is dat de nieuwe laadpalen gekoppeld zijn aan een slimme digitale meter met slimme sturing’, zegt Johan Driesen, professor elektrische-energiesystemen aan de KU Leuven. ‘Alleen zo kan worden voorkomen dat het net het in de loop van de avond begeeft. Dat moment is sowieso al een piek in de elektriciteitsconsumptie. Als dan iedereen die thuiskomt ook nog zijn elektrische auto inplugt, kan het misgaan. Maar als je dat laden via een slimme sturing en een slimme paal over de avond en de nacht spreidt en ook overdag oplaadt op bijvoorbeeld de bedrijfsparking, dan heb je geen probleem’.

VUB-prof Messagie ziet juist kansen. ‘Als door de snelle transitie naar hernieuwbare energie lokale distributieproblemen ontstaan, kunnen de batterijen in de elektrische auto’s een positief effect hebben op de stabilisatie van het elektriciteitsnet. Ons onderzoek naar slimme laadpalen met een variabel vermogen demonstreert dat vandaag al in het proeftuincentrum Green Energy Park.

5. Wat als ik met de auto op vakantie naar Zuid-Frankrijk wil?