Wordt het benzine, diesel, elektrisch of hybride?

Van 19 tot 27 januari vindt op de Brusselse Heizel het Autosalon plaats. Misschien laat u zich er verleiden tot de aankoop van een nieuwe auto. Hebt u al nagedacht over de keuze tussen diesel, benzine, elektrisch en hybride? We zetten voor u de pro’s en contra’s van elk type op een rij.

De Belg blijft volop nieuwe auto’s kopen. Het afgelopen jaar werden net geen 550.000 nieuwe voertuigen ingeschreven. Dat zijn er 3.000 meer dan in 2017.

Maar we lijken wel stilaan afscheid te nemen van de dieselauto. Die trend begon drie jaar geleden na de onthullingen over sjoemelsoftware in dieselauto’s en blijkt zich jaar na jaar verder te zetten. Diesel was in 2017 nog goed voor 46 procent van de nieuwe wagens, blijkt uit cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac. Het afgelopen jaar viel dat aandeel terug tot 35 procent.

Over elektrische auto’s wordt veel gepraat, maar ze zijn in het Belgische wagenpark nog altijd een absolute minderheid. Ze maken momenteel minder dan 1 procent van de markt uit.

Bij de keuze van het soort auto spelen vandaag meer factoren mee dan vroeger. Prijs, verbruik en rijcomfort blijven belangrijke criteria, maar ook het milieuaspect wordt meer en meer in de weegschaal gelegd. Dat daarom meer mensen voor benzine dan voor diesel kiezen is vanzelfsprekend. Maar met benzine rijden wast ons milieugeweten al evenmin wit, want ook benzinewagens stoten uitlaatgassen met ongewenste afvalstoffen uit. Dat we niet massaal naar de elektrische auto grijpen heeft dan weer te maken met de hoge aankoopprijs, de relatief beperkte actieradius en het feit dat er nog altijd maar een beperkt aanbod oplaadpunten is.

De keuze maken tussen benzine, diesel of elektrisch is een zoektocht naar een evenwicht tussen de voor- en nadelen van elke optie. U moet zich in de eerste plaats afvragen welk soort autorijder u bent en welk soort voertuig daar het best bij past. We zetten voor u een aantal zaken op een rij.

Diesel

Vroeger was het simpel. Diesel was een stuk goedkoper dan benzine, dus wie veel kilometers reed was altijd beter af met een dieselauto. Maar de situatie is volledig veranderd. Vandaag betaalt u aan de pomp meer voor diesel dan voor benzine.

De hogere prijs van diesel is het gevolg van de toenemende accijnzen op die brandstof. De overheid wil via de fiscaliteit een rem zetten op de aanschaf van dieselauto’s omdat ze die te schadelijk voor het milieu vindt. Dieselauto’s stoten meer fijnstof en stikstofoxide uit en hebben dus een grotere, ongezonde, impact op de mens dan benzinewagens.

De autofabrikanten hebben de gevaarlijke stoffen in de uitlaatgassen deels kunnen inperken. Maar de milieunormen blijven strenger worden, waardoor de fabrikanten de lat steeds hoger moeten leggen. De ontwikkeling van nieuwe technologie om de uitstoot verder terug te dringen is duur. Dat vertaalt zich in hogere aankoopprijzen voor dieselwagens.

Maar het is niet omdat uw wagen duurder in aankoop is en u aan de pomp meer per liter betaalt dat u daarom diesel resoluut de rug moet toekeren. Het is een feit dat een dieselmotor zo’n 15 procent minder verbruikt dan een benzinemotor. Als u veel kilometers rijdt, dan kunt u uiteindelijk toch nog op een voordeel uitkomen.

Hoeveel kilometers u precies moet afleggen is afhankelijk van het type auto dat u kiest. Uit een vergelijking die Alphabet Belgium maakte voor leasewagens blijkt bijvoorbeeld dat voor een Citroën C1 met een leasecontract van 48 maanden een benzinemotor altijd voordeliger is, ongeacht het aantal kilometers dat u rijdt. Voor een Audi A1 of A4 ligt het omslagpunt tussen benzine en diesel op 30.000 kilometer per jaar. Met een Volvo V40 moet u jaarlijks al 35.000 kilometer rijden om van diesel de voordeligste keuze te maken.

In de hogere segmenten is diesel ook bij een lager aantal kilometers interessant. Voor een BMW 5 bijvoorbeeld ligt het omslagpunt voor een contract van 48 maanden op 20.000 kilometer per jaar. Voor een BMW 7 volstaat 15.000 kilometer per jaar om voor een diesel te kiezen.

Benzine

Uit de cijfers van Febiac blijkt dat twee op de drie leasewagens nog altijd op diesel rijden. Particulieren kiezen intussen al in vier op de vijf gevallen voor een benzinewagen. Dat heeft uiteraard met de aankoopprijs en de klim van de dieselprijs te maken, maar ook met de belasting op in verkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting die voor benzine een stuk lager uitvalt dan voor diesel. Bovendien is ook het onderhoud van een benzinewagen goedkoper dan dat van een dieselwagen.

Uit milieuoverwegingen hoeft u niet voor een benzinewagen te kiezen. Hij stoot veel minder fijnstof uit, maar produceert meer CO2 dan een diesel en draagt daarmee bij tot de opwarming van de aarde. Omdat steeds meer Belgen zich tot benzine bekeren, is voor het eerst in meer dan twintig jaar de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in België worden ingeschreven gestegen. Uit cijfers van Febiac blijkt dat de gemiddelde uitstoot van een nieuwe wagen gestegen is van 115,8 gram CO2 per kilometer in 2017 naar 119,1 gram in 2018.

Hybride

Een hybrideauto is in eerste instantie nog altijd een benzinewagen, maar dan wel een die zelf ook elektriciteit opwekt waarmee voor korte afstanden een elektrische motor wordt gevoed. Omdat de elektrische motor telkens als het mogelijk is wordt aangesproken, ligt de CO2-uitstoot een stuk lager dan bij een gewone benzinewagen.

Dit soort wagen is in de eerste plaats bedoeld voor stadsverkeer en voor wie veel in de file staat. Het is pas als u traag rijdt dat de elektrische motor actief is.

Voor een hybridewagen zult u wel meer moeten neertellen dan voor een gelijkaardig model met alleen een benzinemotor. U zult al minstens zo’n 35.000 kilometer per jaar moeten rijden om de meerprijs terug te verdienen.

Voor een hybridewagen moet ook gewoon BIV en verkeersbelasting worden betaald. Omdat hij minder CO2 uitstoot dan een gewone benzinewagen, zal dat wel een gunstig effect hebben op de berekening van de BIV.

Elektrisch

In de Noorse hoofdstad Oslo zijn elektrische auto’s intussen vertrouwd in het straatbeeld. In België zijn het nog altijd uitzonderingen die worden nagekeken. Om de elektrische auto bij ons helemaal te doen inburgeren zullen eerst nog heel wat extra laadpunten nodig zijn. Ook de beperkte actieradius en de lange oplaadtijden blijven een rem op het gebruik. Om lange afstanden te doen zult u uw trip goed moeten plannen van laadpaal naar laadpaal. In dat opzicht is de elektrische wagen nog altijd een voertuig voor kortere afstanden in een stedelijke omgeving.

Goed nieuws is dat u voor een elektrische auto in Vlaanderen geen BIV en geen verkeersbelasting betaalt. In Brussel en Wallonië wordt het minimumtarief aangerekend.

Bovendien krijgt u in Vlaanderen een zogenaamde zero-emissiepremie bij de aanschaf van een elektrische wagen. Die bedraagt in 2019 tussen 2.000 en 4.000 euro, afhankelijk van de cataloguswaarde. In Brussel en Wallonië bestaat zo’n subsidie nog niet.

Plug-inhybride

Een plug-inhybride is een kruising tussen een hybride en een elektrische wagen. Hij kan gewoon functioneren als een hybridewagen met alternerend gebruik van de benzinemotor en de elektrische motor met zelf opgewekte stroom. Maar hij beschikt ook over batterijen die via het elektriciteitsnet kunnen worden opgeladen. Ook die wagens zijn het meest geschikt voor kortere afstanden in de stad of in druk verkeer.

Plug-inhybrides zijn in Vlaanderen tot eind 2020 vrijgesteld van zowel BIV als verkeerstaks. In Brussel en Wallonië wordt zowel BIV als verkeersbelasting bepaald op basis van de fiscale pk.

Lpg

Lpg, of voluit liquefied petroleum gas, is een op olie gebaseerde brandstof die minder vervuilend is dan benzine of diesel en bovendien goedkoper is. Een lpg-installatie kan alleen worden ingebouwd bij een benzinemotor. Afwisselen tussen lpg en benzine is mogelijk.

Auto’s die op lpg rijden, lijken wel stilaan einde verhaal te zijn. ‘Wij zijn geen voorstander meer van lpg,’ zegt Maarten Matienko, woordvoerder van VAB. ‘De installatie is duur en bovendien is de technologie de computertechnologie in nieuwe wagens niet gevolgd. Dat kan er soms toe leiden dat een wagen met een lpg-installatie net vervuilender en minder zuinig wordt.’

Tot eind 2020 krijgen wagens die op lpg rijden in Vlaanderen een korting op de BIV. In Brussel en Wallonië betaalt u op basis van de fiscale pk.

Cng

Cng is samengeperst aardgas en is volgens sommige waarnemers aan een bescheiden opmars bezig. Auto’s die met een cng-installatie uitgerust zijn, kunnen ook op benzine of diesel rijden. De hoeveelheid CO2 en fijnstof blijft zeer beperkt als op cng wordt gereden. De prijs van cng ligt onder die van diesel en benzine. Bekijk wel of er een tankstation met cng in uw buurt is, want dikgezaaid zijn ze nog niet.

Ook cng krijgt in Vlaanderen een fiscaal steuntje in de rug met vrijstelling tot eind 2020 van BIV en verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië worden de belastingen op basis van de fiscale pk berekend.

Waterstof