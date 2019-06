Al 100 miljoen euro zwart geld aangegeven dit jaar

Sinds begin dit jaar werden 127 dossiers ingediend voor fiscale regularisatie, goed voor een aangegeven bedrag van 109 miljoen euro.

Zo komt de teller van de vierde regularisatieronde, die in 2016 startte, al op 1,2 miljard aangegeven zwart geld. Dat leverde de fiscus tot nu 378 miljoen euro aan boetes en heffingen op, maar nog niet alle dossiers zijn verwerkt.

Tijdens de vorige drie regularisatierondes, die plaatsvonden in 2004 en tussen 2006 en 2013, werd voor 13,6 miljard euro zwart geld aangegeven. Dat leverde de schatkist toen 3 miljard euro aan boetes en heffingen op.

Met de toenemende internationale gegevensuitwisseling zit de schrik er bij veel Belgen in dat hun fiscale zonden alsnog boven water komen. Ook Belgische banken nemen geen geld meer aan waarvan de afkomst niet kan bewezen worden, zodat regulariseren vaak nog de enige optie is. Bovendien kunnen de feiten wel verjaard zijn, strafrechtelijk verjaren ze zelden of nooit.

De huidige regularisatieronde loopt voor Vlaamse materie, zoals ontlopen erf- en registratiebelasting, tot eind 2020. Voor ontlopen federale belastingen is geen einddatum voorzien. Om mensen te stimuleren snel aangifte te doen, stijgen de boetetarieven elk jaar met 1 procentpunt. De boete hangt niet alleen af van het type fraude, maar ook van het feit of de fraude fiscaal verjaard is. De verjaringstermijnen verschillen afhankelijk van de fraude en kunnen oplopen tot meer dan tien jaar.