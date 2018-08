Fiscus verstuurt eerste belastingberekeningen

Particulieren hadden tot 12 juli de tijd om hun belastingaangifte elektronisch in te dienen, voor papieren aangiftes lag de uiterste indiendatum op 29 juni. De fiscus kondigt woensdag aan dat hij gestart is met het versturen van de eerste belastingberekeningen, in het vakjargon aanslagbiljetten.

Tegen eind augustus zullen 509.550 aanslagbiljetten zijn verstuurd. Van die eerste aanslagbiljetten zijn er 174.515 waarbij belastingen moeten bijbetaald worden, voor een totaal 84,7 miljoen euro. Beter nieuws is er voor 246.383 belastingplichtigen, met een door de fiscus terug te betalen bedrag voor in totaal 119,9 miljoen euro. De overige 88.652 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0.

De verzenddatum van uw aanslagbiljet is overigens niet elk jaar dezelfde. Het is dus normaal dat u het dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar.