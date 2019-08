Geen fiscaal attest voor gift via Facebook

Wie via Facebook een schenking doet aan een ngo kan geen aanspraak maken op een fiscaal attest. De optie wint nochtans razendsnel aan populariteit.

Sinds mei vorig jaar kunnen de Belgische gebruikers van Facebook geld inzamelen voor een eigen doel, voor vrienden of voor een ngo. Ook ngo’s hebben met Facebook een extra kanaal om giften in te zamelen.

De Belgische tak van ngo’s zoals Artsen Zonder Grenzen, Unicef en WWF maken daar al gebruik van. Zij voegden een ‘donatieknop’ toe aan hun fanpagina. Facebook-gebruikers kunnen daar een schenking doen, weliswaar alleen via kredietkaart of Paypal.

Fiscaal attest

Toch zit er een belangrijk addertje onder het gras. Wie doneert via Facebook, krijgt geen fiscaal attest voor zijn gift. In ons land geldt in principe de regel dat wie minimaal 40 euro schenkt, recht heeft op een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag van de gift. Schenk 40 euro, en recupereer 18 euro via de fiscale weg.

We hebben het via Facebook gedoneerde geld teruggestort, want er schortte toch wel een en ander aan. yves braeckman digitaal manager kom op tegen kanker

Die vlieger gaat niet op voor donaties via Facebook. Een donateur moet een gift rechtstreeks overmaken van zijn eigen bankrekening naar die van de ngo’, schrijft een rondzendbrief van de FOD Financiën uit 2014 voor.

Giften via Facebook voldoen daar niet aan. De donateur schrijft het bedrag over op de rekeningen van Facebook. Die verzamelt de donaties, en keert ze na twee weken of als de drempel van 100 euro bereikt is, uit aan de ngo.

Ngo's

De ngo’s zitten zwaar verveeld met de situatie. Artsen Zonder Grenzen plaatste de donatieknop op zijn pagina. Die valt erg in de smaak bij de Facebook-fans. ‘Dit jaar haalden we tot nu via die weg 85.000 euro op. Vorig jaar kregen we tussen mei en eind december 67.000 euro binnen’, stelt digitaal manager Thibault Dujardin.

Facebook is goed voor een achtste van de digitale inkomsten. Maar het is niet al goud dat blinkt. ‘We krijgen af en toe klachten van schenkers die opmerken dat ze geen fiscaal attest krijgen voor hun gift.’ De organisatie promoot de tool daarom niet actief. ‘We willen mensen niet achteraf moeten teleurstellen.’

Rapportering

Kom op tegen Kanker testte de donatieknop vorig jaar eventjes, maar heeft die nu bewust niet online staan. ‘Hij stond vorig jaar twee weken live, wat duizenden euro’s opleverde’, zo licht digitaal manager Yves Braeckman toe. ‘We hebben het geld teruggestort, want er schortte toch een en ander aan.’

85.000 euro Artsen Zonder Grenzen Artsen Zonder Grenzen haalde dit jaar al 85.000 euro op met de Facebook donatieknop.

Ook bij Kom op Tegen Kanker vroegen mensen waar hun fiscaal attest bleef. Er was bovendien een tweede euvel. ‘De rapportering van Facebook schoot tekort. Mensen doneren soms voor specifieke doelen, zoals de fiets- en loopteams voor de jaarlijkse 1.000 en 100 kilometer voor Kom op Tegen Kanker. Facebook geeft niet mee dat het geld daarvoor bedoeld is.’ Er staat nu een tweede test op de planning, met meer uitleg voor donateurs.

Rondzendbrief

Facebook geeft geen cijfers vrij over hoeveel geld Belgische ngo’s al ophaalden dankzij de tool. De ngo’s benutten de optie, door de problematiek rond het fiscaal attest, voorlopig ook niet voluit. ‘Als we de tool wel actief zouden promoten, lag het opgehaalde bedrag waarschijnlijk twee à drie keer hoger’, aldus Dujardin.