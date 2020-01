Nog geen boetes voor bedrijven die te laat zijn met UBO-registratie

Meer dan 100.000 bedrijven hebben de deadline van eind december niet gehaald voor de verplichte registratie van hun begunstigden. Zij zullen in een eerste fase een herinnering krijgen.

In de strijd tegen terrorisme en witwassen verplicht Europa bedrijven, vzw's, stichtingen en maatschappen in een register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. In België lag de deadline voor registratie in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) oorspronkelijk op 30 september, maar de FOD Financiën besliste om tot eind 2019 een oogje dicht te knijpen.

‘In een eerste fase zullen de entiteiten die hun verplichting niet nakwamen een herinnering krijgen.' Francis Adyns Woordvoerder FOD Financiën

Ondanks de verschuiving van de deadline waren eind december nog tal van bedrijven niet in orde. 'Op 2 januari 2020 hadden 532.039 vennootschappen minstens één begunstigde geregistreerd', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Rekening houdend met het aantal geschatte vennootschappen van 675.000 betekent dat dat nog meer dan 140.000 bedrijven zich moeten registreren.

Volgens de FOD Financiën is dat mogelijk wel een overschatting omdat bij die 675.000 bedrijven ook tal van slapende bedrijven zitten.

Boete

Bedrijven die niet in orde zijn, riskeren een boete die tussen 250 en 50.000 euro bedraagt. Toch zal de fiscus in eerste instantie nog geen boetes opleggen. 'In een eerste fase zal wie zijn verplichting niet nakwam een herinnering krijgen', zegt Adyns. Al benadrukt de woordvoerder wel dat dat niet uitsluit dat een boete volgt. ‘Er kunnen mogelijk in een latere fase boetes opgelegd worden vanaf 1 januari 2020’, zegt hij.

Johanna Waelkens van het boekhoudkantoor SBB beaamt dat er nog klanten zijn die zich niet registreerden. 'Het grootste deel van onze klanten is geregistreerd, maar er zijn er zeker die het register nog niet invulden. We hebben de klanten gewezen op het risico van boetes, maar sommigen verkiezen om het risico te nemen', zegt ze.

Onderschatten

Het totale aantal begunstigden in het register bedroeg op 2 januari 712.618, wat betekent dat het aantal begunstigden per entiteit op 1,33 ligt. Volgens de FOD Financiën zijn er veel bvba's die maar één begunstigde hebben. 'In het Verenigd Koninkrijk ligt het gemiddelde ook op minder dan twee', luidt het.

'Het aantal begunstigden is afhankelijk van het type vennootschap (familiebedrijf, multinational, beursgenoteerd bedrijf...). Soms gaat dat over één begunstigde, maar vaak over meerdere personen', zegt Stefan De Plus van de consultant PwC. 'Voor verenigingen en vzw’s is dat een ander verhaal: door de diverse categorieën moeten er veel meer natuurlijke personen worden geregistreerd, waardoor het werk voor dergelijke entiteiten vaak veel omslachtiger is dan voor een vennootschap. Ik vermoed dat veel vzw’s dit onderschatten', zegt De Plus.