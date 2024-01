Belasting op fossiele bedrijfswagen volgend jaar tot 40 procent hoger

Omdat de vergroening van vooral bedrijfswagens in ijltempo doorzet, zal de belasting die gebruikers op hun fossiele bedrijfswagen betalen volgend jaar explosief stijgen. Prognoses voorzien een stijging van 40 procent of meer: het gaat dan al snel om meer dan 50 euro per maand.