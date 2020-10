Hogere belasting op vuile auto's vanaf 2021

We bezitten een buitenverblijf aan de kust in Nederland. We hebben de blote eigendom aan onze twee kinderen geschonken en zelf alleen het vruchtgebruik behouden. Dat tweede verblijf wordt al belast in Nederland. Ik verneem dat we deze woning ook moeten aangeven in onze Belgische belastingaangifte, zelfs als we nooit verhuren. Omdat wij al belastingen betalen in Nederland en er een dubbel­belastingverdrag tussen Nederland en België is, dacht ik dat we vrijgesteld waren van Belgische belastingen. Als ik mijn aangifte simuleer, moeten we echter aanzienlijk meer belastingen betalen. Klopt dat?