Laadpalen voor elektrische bedrijfswagens kosten 1,5 miljard euro

Vanaf 2026 komen alleen emissievrije auto’s nog in aanmerking voor het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens. De verwachting is dat dat leidt tot een forse impuls voor de toch al stijgende verkoop van elektrische auto’s.

Om die allemaal te kunnen opladen is de komende jaren een laadpalenoffensief nodig. ‘Tegen 2030 rijden in ons land zo’n 600.000 tot 800.000 elektrische auto’s. Ervan uitgaande dat die allemaal een eigen laadpaal nodig hebben, kom je met een gemiddelde paalprijs van 2.500 euro per stuk al snel op een totale factuur van 1,5 miljard euro’, zegt Bart Massin, de oprichter van Stroohm, een dienstenbedrijf voor elektrische wagenparken. Het bedrijf heeft klanten als Brussels Airport en Cronos.

Een groot deel van die investeringen belandt bij het bedrijfsleven. Vaak nemen bedrijven de kosten van de plaatsing van laadpalen bij hun werknemers voor hun rekening. Verder moet het aantal laadpunten op het bedrijf zelf stevig worden opgevoerd.

Laadpalen worden cruciaal. Bedrijfspanden zonder oplaadmogelijkheid worden waardeloos, tenzij ze vlak bij een treinstation liggen. Bart Massin Oprichter en CEO van Stroohm

‘Laadpalen worden cruciaal. Bedrijfspanden zonder oplaadmogelijkheid worden waardeloos, tenzij ze vlak bij een treinstation liggen’, stelt Massin, die al bij veel bedrijven aanzienlijke hoeveelheden laadpalen plaatste. Daarbij stuit hij soms op onderliggende beperkingen omdat de lokale stroomaansluiting het niet aankan als bijvoorbeeld twintig auto’s tegelijkertijd staan op te laden. ‘Ik was laatst bij een bedrijf dat in een prachtig opgeknapte oude school zit. Maar er was daar slechts een elektriciteitsaansluiting voorzien voor een gewoon huishouden. Dan moet nog een middenspanningscabine worden geplaatst om die extra stroomcapaciteit aan te kunnen.’

Aftrekbaar

Dat kan flink wat geld kosten, merkt ook de consultant EY. Het bedrijf is al begonnen met de elektrificatie van zijn wagenpark van bijna 2.000 auto’s. Tegen 2025 moeten daarvan zo’n 1.400 exemplaren een stekker hebben: plug-in hybride of volledig elektrisch.

Alle bij elkaar kost de aanleg van de laadpalen voor onze vloot bedrijfswagen ons zo'n 4,5 miljoen euro. Wim De Wit Hr-directeur EY

Werknemers die kiezen voor een stekkerauto krijgen van EY een thuislader ter waarde van 2.500 euro. Daarbij komt nog de plaatsing van 250 laadpunten op de kantoren van EY. Die kosten gemiddeld 4.000 euro per stuk. Ze zijn duurder omdat meer aanpassingen aan de stroominfrastructuur moeten worden gedaan. ‘Alles bij elkaar is dat een investering van zo’n 4,5 miljoen euro’, zegt de hr-directeur van EY, Wim De Wit.